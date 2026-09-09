Javier Tebas celebra el nuevo 'Clásico' de Messi y Cristiano Ronaldo en Segunda división: "Es un honor"

El presidente de LaLiga recuerda que el portugués también posee el 25% de la UD Almería, por lo que si el argentino se hace finalmente con el control del Eldense se producirá un llamativo enfrentamiento entre sus clubes, ya en la segunda vuelta

La noticia ha revolucionado a la ciudad alicantina de Elda y, al mismo tiempo, a todo el fútbol nacional. Leo Messi ha llegado a un principio acuerdo para comprar el Eldense, que ocupa puestos de descenso en Segunda división tras no conocer la victoria en las cuatro jornada disputadas, lo que ha provocado la destitución de Claudio Barragán como entrenador. La mano del crack argentino ya comienza a notarse en la sombra y la ilusión se ha disparado en el Nuevo Pepico Amat, saliendo a la palestra incluso desde el Ayuntamiento de la localidad para respaldar su proyecto.

Leo Messi sigue los pasos de Cristiano Ronaldo

Sobre dicha información de alcance, Javier Tebas, presidente de LaLiga, se ha mostrado encantado, aunque ha puesto en duda que vaya a ser el ex del FC Barcelona quien adquiera a título personal al también conjunto azulgrana. Lo que se ha venido apuntando es que el trato se cerraría por 15 millones de euros a través de una de las sociedades del rosarino, que se convertiría en accionista único.

Pero más allá de ese detalle, para el máximo dirigente de la patronal de clubes se trata de un feliz regreso del ex culé, ahora como propietario, comparando su desembarco con el que fue su gran rival sobre el terreno de juego en LaLiga. “No sé si lo ha comprado Messi o un grupo. El 25% del Almería es de Cristiano Ronaldo. Es un honor que los dos grandes del fútbol mundial de los últimos años estén en el fútbol español”, señaló durante la presentación de la colección de cromos de Panini.

Messi controlará el Cornellá y el Eldense: lo que dice la Ley del Deporte

Al respecto, no obstante, han surgido ciertas dudas sobre la viabilidad de la operación, pues cabe recordar que Messi ya adquirió el pasado mes de abril 85,5% del Cornellá, de Tercera Federación. Lo primero, en cualquier caso, será solicitar la aprobación del Consejo Superior de Deportes, como recoge la Ley del Deporte: "Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir acciones de una Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D.) o valores que puedan dar derecho directa o indirectamente a su suscripción o adquisición de manera que, unidos a los que posea, pase a detentar una participación en el total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior al 25%, deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes".

Dando por hecho que no habrá problema con este trámite, la normativa no pondrá impedimentos a esa segunda compra al militar el Cornellá y el Eldense en categorías diferentes. Además, solo se prohíbe la multipropiedad en el fútbol profesional. "Ninguna persona física o jurídica que, directa o indirectamente, ostente una participación en los derechos de voto en una sociedad anónima deportiva igual o superior al 5 por 100 podrá detentar directa o indirectamente una participación igual o superior a dicho 5 por 100 en otra sociedad anónima deportiva que participe en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva", indica la citada ley.

El fichaje de Rodri por el FC Barcelona tras estar cerca del Real Madrid

A les espera de que Messi, por tanto, certifique su regreso al fútbol español, ahora en los despachos, Javier Tebas no quiso mojarse por otro lado acerca de sus preferencias por ver a Rodri en el FC Barcelona, como finalmente ha sucedido, o en el Real Madrid, que también pretendió su fichaje. “Estoy contento que esté en nuestra Liga, donde sea. Estoy muy contento", zanjó.

Las "trampas, entre comillas", de la Premier League

Además, también censuró los cánticos ofensivos en la previa del Real Madrid - Inter de Milán de Champions. “No es un partido de Liga, pero denunciamos todo en cualquier competición”, señaló, al tiempo que se refirió al nuevo récord histórico de inversión en la Premier League, con más de 4.000 millones de euros en fichajes en este último mercado estival, y señaló a sus clubes.

“La preocupación es del propio gobierno inglés. Van a intentar controlar el tema económico. La temporada pasada perdieron más del mil millones... Hay que buscar la sostenibilidad económica. La competencia en lo económico debe ser leal, no perder todo el tiempo dinero. Llevan haciendo trampas, entre comillas, más de una década", sentenció.