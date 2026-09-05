El Mallorca se queda con ganas de más, Girona y Valladolid sonríen y el Tenerife y la Real Sociedad B se reparten un justo botín

Hasta cinco encuentros se disputaron este sábado correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. La nueva derrota del Ceuta y la primera victoria del Valladolid fueron los resultados más llamativos

Ya se ha completado más de media jornada en LaLiga Hypermotion. Hasta seis encuentros se han disputado entre el viernes y el sábado, con un total de tres empates, dos victorias a domicilio y una sola local.

Tras el empate que firmaron Las Palmas y Leganés (0-0) el viernes, el Ceuta y el Celta Fortuna (0-2) fueron los encargados de abrir la jornada sabatina. Los de José Juan Romero sumaron su cuarta jornada sin sumar, mientras que el filial vigués ya cuenta con siete puntos en su casillero y se marcha a la cama en zona de 'play off', aunque no pueda disputarlo.

El Eldense y el Mallorca firmaron un empate sin goles en el Nuevo Pepico Amat en un partido en el que las mejores ocasiones fueron para un equipo bermellón que se fue con una sensación agridulce tras fallar un penalti al borde del descanso.

El Mallorca, que arrancó con una marcha más y tuvo la primera con un buen remate de Fuentes que neutralizó Ramón Vila con el pie de forma providencial. Luvumbo tuvo otra poco después, pero su disparo acabó en las manos del portero azulgrana.

Fidel respondió poniendo el balón por encima de la escuadra en una buena transición del Eldense mientras Ramón Vila volvió a salvar a su equipo con una buena parada a disparo de Álex Salas antes de cumplirse la media hora de juego.

Con el equipo de Luis García apretando, el guardameta local volvió a lucirse con un cañonazo de Darder. Tras un peligroso lanzamiento de esquina de Fidel, que puso en aprietos a Arnau Tenas, el Mallorca tuvo su mejor opción para adelantarse en el minuto 45 con un penalti que Álex Sala envió al palo.

Sin goles, el partido llegó al descanso. En la reanudación, el Mallorca siguió insistiendo con algunas llegadas al área rival peligrosas, pero sin la suficiente claridad para anotar. En ese escenario, Luis García movió el banquillo dando entrada a Pablo Torre y el polaco Buksa.

Por su parte, el Eldense trató de aprovechar los espacios que pudiera dejar su rival para intentar sorprender a Arnau Tenas, pero con firmeza atrás y sin arriesgar para mantener su portería a cero. Y así, sin movimiento en el marcador, el encuentro llegó al final con un reparto de puntos que deja peor sabor de boca en el conjunto balear.

El Valladolid vence por la mínima al Andorra

El Real Valladolid sumó en casa ante el Andorra los tres primeros puntos de la temporada tras una buena primera parte que terminó con ventaja local gracias al gol en propia puerta del visitante Alende, pero que demostró mucho miedo en la segunda dejando el dominio y las ocasiones al cuadro pirenaico.

Y con ese impulso festivo se volcó en el plano ofensivo desde el primer minuto, sabedor de que enfrente tenía un rival dominante con el balón, pero con muchas deficiencias en el plano defensivo.

La entrega en ataque se tradujo en una falta peligrosa a favor de los locales, que puso en juego Lachuer para que, Alende, en su intento por evitar el remate de los blanquivioleta, cabeceara el balón a la red ante la perplejidad del meta Pau López.

La motivación de jugar ante su afición dio alas a los locales, que compitieron a un gran nivel en la primera mitad, la cual finalizó con esa mínima ventaja en el marcador.Tras el descanso los andorranos recuperaron su marca, con dos cambios en sus filas, para hacerse con el control del esférico y contar con dos buenas ocasiones para el empate: la primera, de Hugo López y, justo después, de Golubovic, pero ninguna halló portería.

Segunda victoria del Girona y primera derrota del Sporting

El Girona logró este sábado su segunda victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion al ganar por 0-2 en El Molinón a un Sporting que estaba invicto en el arranque del curso, en un encuentro muy disputado que se decantó por la pegada de un equipo visitante efectivo y que hizo gala del talento individual de su plantilla.

El encuentro arrancó con un alto ritmo y con alternativas por parte de ambos equipos, con el esférico llegando con celeridad de un área a otra. Un contexto en el que el Sporting avisó primero con un disparo de Guille Rosas desde la frontal que se fue por centímetros de la portería del argentino Paulo Gazzaniga. Asprilla en el 27' y el debutante Carles Pérez en el 76' fueron los autores de los tantos catalanes.

Real Sociedad B y Tenerife firman el empate en Zubieta

Por último, la Real Sociedad B y el Tenerife han firmado un empate en Zubieta (1-1), en un encuentro que ha estado marcado por los goles anulados y las ocasiones falladas.

A pesar de que el filial realista tuvo más tiempo la pelota, en la primera mitad las mejores ocasiones corrieron a cargo del Tenerife. Ya en la segunda mitad, se adelantó el conjunto isleño por mediación de Fabricio en el 60' y empataron los donostiarras en el 81' a través de Soroeta.