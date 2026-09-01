Jugosa caja para el Barça con la ventas de 'los Fernández' en el último día de mercado

El conjunto azulgrana cierra las operaciones de dos jóvenes formados en La Masia que permiten liberar espacio en la plantilla y generar ingresos, aunque mantiene vías para recuperar a ambos futbolistas

El FC Barcelona ha encontrado una vía para hacer caja con dos de sus jóvenes talentos en el último día del mercado. Toni Fernández y Guille Fernández abandonan la entidad azulgrana rumbo a Italia y Mallorca, respectivamente, en dos operaciones que dejan una cantidad conjunta de 6,2 millones de euros en las arcas del club.

La cifra sale de los cuatro millones que, según las informaciones sobre el acuerdo con el Venezia, percibe el Barça por Toni Fernández, y los 2,2 millones que el Mallorca paga por el 60% de los derechos de Guille Fernández. En ambos casos, además, la entidad catalana se reserva mecanismos para mantener el control sobre el futuro de los futbolistas.

Como es costumbre en los grandes clubes, estas ventas no significa un desprendimiento completo de sus canteranos. La estrategia pasa por ingresar ahora y mantener un porcentaje de una futura operación, además de contar con una opción de recompra.

Toni Fernández pone rumbo al Venezia

El caso de Toni Fernández ya es oficial. El atacante de 18 años se marcha al Venezia, recién ascendido a la Serie A, después de ocho años en la estructura azulgrana. El Barcelona ha comunicado el acuerdo como un traspaso y señala que conserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta.

Las cantidades apuntan a cuatro millones de euros por el 50% de los derechos del jugador. Sin embargo, existe una diferencia entre los comunicados de ambos clubes: mientras el Barça habla de traspaso, el Venezia lo presenta como una cesión con una compra que pasaría a ser obligatoria si se cumplen determinados condicionantes.

Toni llegó a La Masia en 2018, procedente del Espanyol, y fue progresando por las categorías inferiores hasta alcanzar el primer equipo. Debutó con 16 años en la Copa del Rey ante el Barbastro y terminó disputando dos encuentros oficiales con el conjunto azulgrana. En el filial, su balance fue de 47 partidos, 13 goles y seis asistencias.

La falta de oportunidades con Hansi Flick este verano ha terminado acelerando su salida. El futbolista había despertado también interés de clubes de la Premier League y la Bundesliga, pero finalmente ha elegido Italia para continuar con su progresión.

Guille Fernández, al Mallorca por 2,2 millones

El otro movimiento tiene como protagonista a Guille Fernández, que ya ha sido presentado como nuevo jugador del Mallorca. El club balear abona 2,2 millones de euros por el 60% de sus derechos, mientras el Barcelona conserva el 40% restante de cara a una futura venta.

El Barça también se guarda una opción de recompra, siguiendo una fórmula que la entidad azulgrana ha utilizado con otros futbolistas formados en La Masia durante este mercado.

Guille, también de 18 años y nacido en Rubí, había sido una de las grandes apuestas de la cantera. Llegó a debutar con el Barça Atlètic con apenas 16 años y sumó 62 partidos y ocho goles con el filial. Sin embargo, pese a entrar en varias convocatorias del primer equipo, no llegó a disputar minutos oficiales con Hansi Flick ni con sus predecesores. Su salida al Mallorca busca precisamente darle la continuidad que no pudo encontrar en Barcelona.

El Barça mantiene abiertas las puertas

Así, el Barcelona termina el mercado con 6,2 millones de euros de ingresos directos entre las dos operaciones, pero sin cerrar completamente la puerta a Toni y Guille Fernández.

La conservación de porcentajes y las opciones de recompra permiten al club azulgrana beneficiarse de una eventual explosión de cualquiera de los dos futbolistas, una fórmula que combina la necesidad de generar ingresos con la posibilidad de recuperar en el futuro a alguno de los jugadores que hasta hace nada eran consideradas unas promesas muy importantes de La Masia.