El Atlético busca cesión, Luis García Plaza le conoce y en el Sevilla encaja: Carlos Martín, el enésimo candidato

Desde Madrid anuncian que el canterano colchonero saldrá con toda seguridad en estas últimas horas del mercado de fichajes y sitúan al Sevilla "muy bien colocado" para hacerse con los servicios de un delantero versátil que últimamente actúa más como extremo

Se llama Carlos Martín, tiene 24 años, mide 1,84 metros, es canterano del Atlético de Madrid y ultimamente ha venido jugando generalmente como extremo diestro por banda natural; aunque también puede actuar tanto por la banda izquierda, con salida a pie cambiado, y su puesto natural siempre ha sido el de delantero centro. Es la biografía del enésimo candidato a reforzar el ataque de un Sevilla FC que anda a la caza desesperada de fichajes en estos dos últimos días de mercado en los que también sigue pendiente de dilucidar qué pasa finalmente con la bloqueadísima salida de Rubén Vargas.

Como poco hacen falta un mediocentro, un extremo -en plural si logra vender a Rubén Vargas- y un delantero. Eso es de sobra conocido. También es notorio que, dadas las circunstancias, son bien valoradas las opciones polivalentes. Ése sería uno de los tres grandes avales de Carlos Martín, con quien en estos momentos aún no hay nada avanzado.

El segundo sería que el Atlético de Madrid le está buscando una cesion y es una fórmula con la que el Sevilla FC no ha podido progresar en otras opciones que gustaban a José Ignacio Navarro. Y el otro argumento de peso, que ya ha trabajado a las órdenes de Luis García Plaza y sabe muy bien a lo que vendría. No es un tema baladí, como ha demostrado Jon Guridi; aunque habrá que ver en qué acaba todo, pues estamos en horas de muchísimas informaciones interesadas y también se ha dado al club andaluz como candidato a hacerse con Obed Vargas sin que fuentes oficiales transmitan constancia de ello.

El Sevilla pregunta al Atlético por las cesiones de Obed Vargas y Carlos Martín

Esta opción de que Carlos Martín acabe firmando por el Sevilla FC ha sido adelantada este lunes por el diario Marca, en una información que resume las grandes prioridades del Atlético en estas últimas horas de mercado: fichar a un '9', con Jonathan David como favorito; y encontrar salida para el atacante Thomas Lemar, el mediocentro Obed Vargas y el propio delantero madrileño.

En este sentido, recuerda que el club de Nervión se ha interesado por la situación del centrocampista mexicano, aunque otras informaciones le sitúan cerca de ser el compañero de Nemanja Gudelj en el Getafe de Bordalás, y añade que "está muy bien colocado" en la carrera por hacerse con el canterano colchonero. Luis García Plaza es un gran conocedor de los siempre prolíficos escalafones inferiores del Atlético de Madrid, ya que él mismo se formó allí como canterano. Así, ya pidió el fichaje de Carlos Martín durante su estancia en el Deportivo Alavés, ofreciéndole así al ariete su primera oportunidad en LaLiga EA Sports. Lo de ahora, de momento, no pasa de mero tanteo.

Carlos Martín encadena cesiones a Mirandés, Alavés y Rayo Vallecano

Tras brillar en el Juvenil y en el filial del Atlético, metió 20 goles en Segunda RFEF en la 22/23, Carlos Martín respondió con creces a las expectativas en su primer test en el fútbol profesional y aprovechó una cesión en el CD Mirandés para firmar 15 dianas y tres asistencias en sus 40 partidos en LaLiga Hypermotion (2.875 minutos).

A Mendizorroza llegó al curso siguiente y Luis García Plaza gestionó bien su progresión. Le alineó en 27 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, 16 de ellos como titular y con un saldo total de 1.341 minutos en los que aportó dos goles y dos asistencias a la ajustadísima permanencia del Alavés.

Esa progresión en sus dos primeras salidas temporales le valió para empezar la pasada 25/26 con dorsal del primer equipo en el Atlético; pero luego sólo participó en dos ratitos (66' en dos choques) y acabaría marchándose cedido al Rayo Vallecano. Como franjirrojo acumuló 517' en 12 citas sin contribución realizadora alguna y volvió este verano al Metropolitano esperando la decisión que tenía que tomar el técnico argentino.

Una salida segura en el Atlético antes del cierre del mercado de fichajes

Su titularidad en el primer partido ante el Málaga CF (57') invitaba a pensar que podría quedarse, pero el Cholo se ha decantado por Arnau Ortiz y desde la capital dan por segura su salida antes del 'deadline'. Con contrato en vigor hasta 2029, su representante es Antonio López, exfutbolista del Atlético con el que José Ignacio Navarro ya conversó a inicios de verano cuando el Sevilla FC tanteaba para su portería la opción de Leo Román (ahora en el RC Deportivo). Cierre de mercado no apto para aprensivos.