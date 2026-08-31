Buenas noticias para el Sevilla en su interés por Bjerkebo; todo lo contrario con Exequiel Zeballos

El tanteo sevillista se queda muy corto y el argentino se irá a la Serie A italiana; pero el PSV Eindhoven se retira de la puja por el socio de Robbie Ure en Suecia

Cuando uno pregunta a 'gente del fútbol' por los movimientos del Sevilla FC palpa un reconocimiento casi unánime a la complicadísima labor que está asumiendo José Ignacio Navarro, a pesar de las muchas tareas que le faltan por cumplir a menos de dos días para el cierre del mercado. El director deportivo nervionense no sólo sufre una limitante falta de recursos económicos para hacer fichajes. Además, trabaja con el límite salarial sobrepasado y, por si fuese poco, cuando tiene medio convencido a algún jugador le tiene que pedir que espere a que lo pueda cuadrar. Todo depende de muchísimas cosas: si se va o se queda Rubén Vargas, si logran liberarse de los improductivos sueldos de Fábio Cardoso y Marcao Teixeira...

Ese forzoso 'impass' -incluso en lo referente a cesiones o fichajes de agentes libres- explica por qué en las últimas horas se han escapado varios objetivos para reforzar la medular, con Obed Vargas muy cerca del Getafe CF; la delantera, el RC Estrasburgo se lleva a Conrad Harder y el Levante UD a Petar Ratkov; y especialmente en el extremo. De esa lista para las bandas, en la que desde Inglaterra insisten en anclar a Leon Bailey (Aston Villa), se ha caído también Exequiel Zeballos (Boca Juniors). La buena noticia es que desde Países Bajos anuncian que el Sevilla FC se queda solo en la carrera por Isak Bjerkebo (IK Sirius).

El AC Monza pone la pasta y se hace con el fichaje de Exequiel Zeballos

Todo el contexto ya explicado, unido a las prisas propias de la previa del 'deadline', hace que los nombres de supuestos objetivos del Sevilla FC proliferen hasta niveles exagerados. Al margen de los contactos adelantados por ESTADIO Deportivo para conocer los planes del Girona FC con Bryan Gil, los tímidos tanteos a Bryan Zaragoza antes de que se lo llevase Monchi al RCD Espanyol o el interés en Leon Bailey siempre que acepte renovar, condición del Aston Villa para dejarle luego salir cedido, ha trascendido un intento imposible por Exequiel Zeballos.

Según la información que ha podido confirmar este periódico, Boca Juniors ni siquiera llegó a estudiar la cesión con opción de compra que planteaba el Sevilla FC, ya que a Zeballos sólo le quedan cuatro meses de contrato en el club Xeneize. Al hilo de ello, en la mañana de este lunes Fabrizio Romano ha informado de que el atacante de 24 años -opción para reforzar extremo y delantera en un 2x1- tiene un principio de acuerdo para firmar por el AC Monza. El club italiano pagará cuatro millones de euros y los porteños conservarán un 40 por ciento de sus derechos económicos.

El PSV se retira de la puja por Bjerkebo, el mejor socio de Robbie Ure en Suecia

Si ésa es la cruz de la mañana de este lunes, la cara la pone Isak Bjerkebo. El nombre del extremo sueco de 23 años como opción para el Sevilla FC lo sacó también a la palestra el periodista italiano especializado en fichajes, quien mencionaba al PSV Eindhoven como principal rival de José Ignacio Navarro. Sin embargo, el club neerlandés se ha retirado de la puja y ha confirmado a varios medios locales que no están en esa pelea. Buscan un atacante de banda, pero la prioridades para esta recta final de mercado son las llegadas de Ayoni Santos (Sparta Rotterdam) y Sami Ouaissa (NEC Nimega), así como la salidas de Van den Berg al Celtic FC.

Bjerkebo, que formó un gran tándem ofensivo con Robbie Ure en el IK Sirius sueco, ha aportado 13 goles y cinco asistencias en sus últimos 18 partidos oficiales. Sin duda, son cifras a tener en cuenta a pesar de la sustancias diferencia competitiva con respecto a LaLiga española. Con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2029 y un valor de mercado estimado en unos 3,5 millones de euros, el futbolista ve estas noticias que le vinculan al Sevilla FC como una interesante oportunidad para impulsar su carrera deportiva.