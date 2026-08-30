El Sevilla vuelve a la carga por Ratkov y llega tarde a la pelea con el Levante

Tras las 'calabazas' del danés Conrad Harder, que ha preferido al Estrasburgo, José Ignacio Navarro había colocado de nuevo al ariete de la Lazio como 'opción A' para la delantera. En Italia anunciaban incluso nuevos contactos entre clubes, pero ahora se apunta que ya está cerrada su llegada al conjunto valenciano

El reloj corre, con el límite en las 23:59 horas del próximo martes 1 de septiembre, y en el Sevilla FC se viven horas frenéticas para tratar de rematar una planificación enquistada en su recta final. A propósito de ello ya se ha abierto la primera brecha entre el técnico y la dirección deportiva, como quedó patente en la rueda de prensa de Luis García Plaza previa al choque de este pasado sábado ante el Atlético de Madrid. Tras el mismo, el madrileño insistió en que la venta de Oso le dejó "en shock" y dejó la pelota sobre el tejado de José Ignacio Navarro: "Nos faltan jugadores, ellos los saben. Quedan tres días y la responsabilidad es de ellos".

La hoja de ruta del Sevilla FC en la recta final del mercado

Prácticamente olvidada la opción de traer a un central, pues no se atisban novedades con Marcao, la idea es firmar a un extremo por Oso y otro por Rubén Vargas (si finalmente se llega a un acuerdo con el Olympiacos para la venta del suizo). Pero, además, urge fichar a un mediocentro (sigue en cartera Obed Vargas) y al deseado delantero que tanto se viene resistiendo tras la contratación de Robbie Ure.

Las complicaciones para cerrar la delantera y el motivo del 'no' de Harder

Para completar el ataque junto al escocés e Isaac Romero, primero fue el nigeriano George Ilenikhena el que parecía estar hecho, pero el Al-Ittihad no dio el visto bueno a la cesión y se descolgó pidiendo un traspaso de 30 millones que obviamente no tiene cabida en el contexto sevillista. Eso hizo virar el rumbo para fijar la mirada en Petar Ratkov, pero de forma paralela fue la vía de Conrad Harder la que avanzó con más fuerza en estos últimos días. Tanto es así, que en Nervión eran muy optimistas con respecto a la llegada del danés, que a última hora ha optado por marcharse cedido al Estrasburgo (junto a Oso) al considerar que en el club francés tiene más garantías para encontrar los minutos que no tuvo la pasada campaña en el RB Leipzig.

Ya se daba por hecho el acuerdo con el Levante

Por ello, José Ignacio Navarro ha tenido que recalcular de nuevo la ruta y otra vez ha apuntado al serbio Ratkov, por el que ya se informó que había presentado una oferta de un millón de euros solo por su préstamo, con independencia de poder negociar también su adquisición definitiva a posteriori. Con el Toulouse también interesado, en ese 'impasse' fue el Levante el que aprovechó para acercarse más al ariete de 23 años. De hecho, el diario Il Messaggero ha indicado que el conjunto granota ya se habría impuesto en esa pelea con una propuesta de dos millones por la cesión y una opción de compra que se volvería obligatoria bajo ciertas condiciones. Pero hay otras versiones que afirman que no hay acuerdo entre clubes (sí con el futbolista) y el Sevilla FC aún no habría dicho su última palabra.

De la supuesta ventaja del Sevilla FC a esfumarse de golpe

Así, el periodista italiano Alfredo Pedullà asegura este domingo que hay previstos nuevos contactos entre el club de Nervión y la Lazio por el delantero balcánico, al mismo tiempo que otros dos equipos permanecen a la espera. Un escenario que viene a refrendar el también especialista en el mercado Matteo Moretto, que en su repaso de la situación en el conjunto romano ha desvelado que Ratkov ha vuelto a ser la primera opción del Sevilla tras la 'espantada' de Harder, añadiendo incluso que existen más opciones de que aterrice en el Sánchez-Pizjuán de que lo haga en el Levante.

Eso sucedía poco antes del mediodía, pero los acontecimientos se suceden en estas horas y esta misma tarde ha sido Gianluca di Marzio el que ha afirmado que ya está cerrado su fichaje por el conjunto valenciano, que pagará un millón por la cesión y se reservará una opción de compra de 14 millones.

Fuera de la lista para el Lazio - Genoa de este domingo

Mientras tanto, el delantero nacido en Belgrado se ha quedado fuera de la lista facilitada hoy mismo por Gennaro Gattuso para el encuentro de esta noche ante el Genoa en la Serie A, lo que deja entrever que su salida está el caer. Ya en la primera jornada, de hecho, se quedó sin jugar, aunque sí estuvo en el banquillo, gozando solo de 19 minutos en la sonrojante derrota ante el Montava en la Copa de Italia. Aunque solo ha jugado nueve encuentros con la camiseta celeste (sin anotar ningún gol), en el Olímpico ya no cuentan con el serbio, por el que pagaron 13 millones de euros el pasado enero al Salzburgo, y durante este verano ya dijo 'no' a Dinamo Moscú, Estrella Roja y Southampton, aunque LaLiga parece seducirle.