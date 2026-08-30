El Sevilla hace oficial la venta de Oso: "Mi compromiso era absoluto, pero respeto la decisión y me voy con la cabeza alta"

El joven carrilero zurdo ha usado sus redes sociales para compartir una emotiva explicación a su repentino adiós y ha posado ya con la camiseta de su nuevo equipo: el Racing Club de Estrasburgo de la Ligue 1 francesa

El Sevilla FC y el Racing Club de Estrasburgo han hecho oficial en el mediodía de este domingo el traspaso de Joaquín Martínez 'Oso', que después del acuerdo exprés alcanzado el jueves se encontraba desde el viernes en tierras francesas para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato un contrato de cinco años en una operación de que deja en Nervión una plusvalía de 10 millones de euros más un 10 por ciento de la hipotética ganancia de los galos en una venta futura; así como también un visible mosqueo en el entrenador, Luis García Plaza.

El Sevilla desea mucha suerte a Oso en Estrasburgo

"El Sevilla FC y el RC de Estrasburgo han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Joaquín Martínez Gauna, 'Oso', al conjunto francés. El futbolista nacido en Torrevieja llegó a la disciplina de club en la temporada 2022/2023 para reforzar al Sevilla Atlético. En el filial acabó acumulando 65 partidos en los que anotó tres goles y repartió cinco asistencias. Unos meses después de su llegada debutó con el primer equipo, en diciembre de 2023, en partido de la Copa del Rey ante el Atlético Astorga, premio a su buen curso en primer filial", ha comenzado anunciando el club nervionense.

"Tras completar también la 2024/2025 en el Sevilla Atlético, Oso comenzó a asentarse en dinámica del primer equipo en la campaña pasada a las órdenes de Matías Almeyda primero y después con Luis García Plaza, para acabar participando en 21 encuentros, anotando dos goles y repartiendo tres asistencias", ha añadido el comunicado oficial, que recuerda que en esta 26/27, el hispano argentino ha jugado otras dos citas sumando además un gol y una asistencia más.

Es decir, se va tras sumar en total 3 tantos y 4 asistencias en sólo 27 partidos oficiales con el primer equipo en los que ha jugado tanto de lateral como de extremo zurdo. "El Sevilla FC agradece a Oso su profesionalidad y entrega en su etapa como sevillista y le desea la mejor de las suertes en la nueva aventura profesional que emprende", añade el club.

La emotiva despedida de Oso: "Una parte de mí se queda aquí"

El futbolista canterano ha usado sus redes sociales justo después de hacerse oficial su fichaje por el Racing Club de Estrasburgo hasta 2031 y ha compartido una emotiva carta para despedirse del Sevilla FC y su afición, agradeciendo la oportunidad que le han dado para hacerse un hueco en el fútbol profesional. "Me voy con la cabeza alta", asegura el hispano-argentino, quien asegura que una parte de su corazón se queda para siempre en Nervión.

La transcripción completa de la carta de Oso al sevillismo

"Hola sevillistas. Hoy me toca despedirme de una casa que ha significado muchísimo para mí. Después de todo lo vivido, ha llegado el momento de cerrar una etapa en el Sevilla FC y comenzar un nuevo capítulo en mi carrera, esta vez lejos de casa. Han sido años de aprendizaje, de crecimiento, de momentos buenos y también difíciles, pero sobre todo años que me han hecho crecer como futbolista y como persona. Llegué con sueños e ilusión y me voy habiendo tenido el privilegio de defender esta camiseta y este escudo", arranca la agradecida y emocional misiva.

"Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos con los que he compartido este camino. También a toda la gente de la cantera y a cada uno de los trabajadores del club que, desde el primer día, nos hicieron sentir a mí y a mi familia como en casa. Me llevo personas, momentos y recuerdos que estarán conmigo para siempre. Y quiero dirigirme especialmente a vosotros, los sevillistas. GRACIAS DE CORAZÓN. Desde el primer momento me habéis mostrado vuestro cariño y vuestro apoyo, y me habéis hecho sentir uno más de vosotros. Os aseguro que he dejado todo en cada entrenamiento, en cada partido y en cada balón que he disputado por este escudo", continua Oso.

"Mi compromiso con el Sevilla siempre ha sido absoluto", remarca

"Me voy con la cabeza alta y con la tranquilidad de saber que siempre di lo mejor de mí cuando me tocó defender esta camiseta y que pude aportar mi granito de arena para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. También quiero que sepáis que mi compromiso con el Sevilla FC siempre fue absoluto y que siempre estuve dispuesto a seguir defendiendo estos colores. Pero el fútbol tiene momentos, caminos y decisionee que no siempre dependen únicamente de uno. Hoy nuestros caminos se separan y lo hago respetando las decisiones tomadas y agradecido por todo lo que este club me ha dado", ha aclarado, sobre su cercano final de contrato (2027) sin acuerdo para renovar.

"Ahora comienza para mí una nueva etapa, un nuevo reto que afronto con muchísima ilusión, ambición y ganas de seguir creciendo. Me voy lejos de Sevilla, pero me llevo conmigo todo lo vivido aquí y un cariño que la distancia no va a cambiar. Porque hay lugares de los que uno se marcha, pero que nunca terminan de irse de uno. Una parte de vosotros se viene conmigo y una parte de mí se queda aquí para siempre. Gracias por todo sevillistas, os quiero. Nos volveremos a ver". Así se ha despedido Oso, a quien ya se le vio emocionado en el aeropuerto.