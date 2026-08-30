¿Otro 'caso Oso' en el Sevilla? Andrés Castrín y su incierto futuro: "Eso no depende de mí"

El joven central gallego, que después de superar una pubalgia encadena dos titularidades con partido completo frente al Athletic y el Atlético, también termina contrato el próximo 30 de junio y de momento no hay acuerdo para su renovación

El traspaso de Joaquín Martínez 'Oso' al Racing de Estrasburgo ha levantado ampollas internas en el Sevilla FC, como demuestran las calientes reflexiones del entrenador, Luis García Plaza. La marcha del canterano deja 10 millones de plusvalía pero el margen salarial que libera es escaso; aunque no hay que olvidar que su contrato terminaba en junio de 2027 y que de momento las posturas para renovar estaban muy alejadas. Ante este tenso escenario, era obligatorio preguntar a Andrés Castrín por sus planes a corto plazo, pues también está en su último año y tampoco se vislumbra sencillo el acuerdo para ampliar su vinculación. En ello están las partes.

En este sentido, Castrín ha intentado mojarse lo mínimo posible, pasando así la patata caliente al club y a sus representantes. De sus palabras se deduce que la posibilidad de que se viva un nuevo 'caso Oso' -otra salida inesperada para el entrenador- en esta recta final del mercado de fichajes es bastante reducida; pero en un contexto como el actual no se puede garantizar nada. Bueno, sí promete darlo todo y seguir trabajando para mejorar. Sobre todo, después de lo mucho que le hizo sufrir el 'Falso 9' que se inventó el Cholo Simeone para vencer a Luis García Plaza en la batalla de pizarras librada en el partido de este pasado sábado en la jornada 3 de LaLiga EA Sports.

El incierto futuro a corto plazo de Andrés Castrín

"Yo la verdad es que estoy centrado en mi día a día, estoy centrado en esto y hoy me voy jodido por perder y porque creo que podía haber dado más, que podemos dar más. Sólo estoy pensando en que a partir de mañana hay que analizar lo que hemos hecho mal, para corregirlo y el domingo que viene estar bien y sacar los tres puntos. Para mí, es lo único importante", ha explicado el central gallego, con el que aún no hay acuerdo para renovar una vinculación que expira el 30 de junio de 2027.

"Luego, esas cosas (contratos) no dependen de mí. Que se encarguen los agentes y ya está". "Yo lo que le digo a mi agente es que estoy bien aquí, estoy muy a gusto y estoy trabajando. Lo único que pienso es en trabajar y eso es lo único que digo", ha insistido Andrés Castrín desde la zona mixta del Sánchez-Pizjuán, con la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo como testigo directo. El zaguero estrena dorsal del primer equipo -heredó el '5' de Nianzou- y Luis García Plaza le ha demostrado su confianza a pesar de que se perdió casi toda la pretemporada por una pubalgia. En Bilbao jugó los 90' ante la sanción de Kike Salas y contra el Atlético dejó en el banquillo a Sangante para sumar otros 90'.

El partido ante el Atlético: "En cuatro tiros nos hacen tres goles"

"Fueron dos partes bastante diferentes. En el primer tiempo la verdad es que no ajustábamos bien, tuvimos desajustes que nos han llevado a no estar cómodos, a llegar un poquito más tarde, a que el Atlético saliera de la presión muy fácil.. y bueno, también hay cuatro disparos de ellos con tres goles. Así es es jodido".

"Pero bueno, en la segunda parte me quedo con la actitud, el equipo le ha echado ganas y este es nuestro trabajo: ir partido a partido. Sabemos que no podemos regalar un tiempo y más contra gente de este nivel", ha analizado el joven central.

La charla de Luis García Plaza en el vestuario tras irse al descanso con 0-3

"En el descanso hicimos un cambio en la estructura que nos ha venido bastante bien. Ya hemos empezado a tener más el balón, a crear más ocasiones, aunque en la primera parte también hemos tenido muchos tiros. Creo que en la segunda parte nos hemos encontrado mucho mejor, nos hemos recompuesto y me quedo con el trabajo del equipo", ha analizado Castrín, quien admite que sufrió con la sorpresa de Simeone de sacar a Ademola Lookman de vuelta a la banda izquierda para colocar como 'Falso 9' al bigoleador Álex Baena, dejando así sin referencia fija a los centrales del Sevilla FC.