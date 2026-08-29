Puntos uno por uno del Sevilla frente al Atlético de Madrid: Miguel Sierra no evita la primera dosis de realidad

El conjunto sevillista cosecha la primera derrota de la temporada por tres goles a uno frente al Atlético de Madrid, siendo Miguel Sierra el encargado de darle una nueva cara al equipo; así lo hemos vivido y contado en directo

Auténticos aviones. Eso ha sido a lo que se ha enfrentado el Sevilla FC en la noche de este sábado en la que ha perdido por tres goles a uno frente a un Atlético de Madrid que estuvo impresionante y con un Baena que dio un recital en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La derrota comenzó a cocerse pronto, con un tempranero gol de Baena que dio el primer estocazo al Sevilla. A pesar de algún intento sevillista, el segundo de Lookman (otro gol de tremenda factura) ya comenzó a dibujar una derrota que fue sentenciada por el campeón del mundo Baena. Miguel Sierra fue el causante del cambio de guion, pero poco pudo hacer para evitar la derrota. Una dosis de realidad antes de un final de mercado que debe de ser intenso -por el bien del Sevilla-.

Las notas sevillistas frente al Atlético de Madrid

Vlachodimos: 4

Poco o nada pudo hacer en los goles. No tuvo mucho para poder intervenir, viendo como los tres tantos eran imparables para él.

Juan Iglesias: 4'5

Bien cuando tuvo que intervenir, partiendo de la base de que las acometidas más peligrosas no llegaron por su parte, aunque tener que defender las llegadas de Lookman son muy complicadas de parar.

Castrín: 4'5

Poder parar a Lookman o Baena, en días de inspiración, no debe de ser fácil. El gallego demuestra que debe ser el que conforme la pareja titular con Kike, ya que la contundencia es algo innegable en él. Aunque la prueba de hoy viene grande a cualquiera.

Kike Salas: 5

Sigue demostrando que debe ser el titular indiscutible. A pesar de los tres goles, evitó que Grimaldo hiciese más sangre en el marcador.

Suazo: 2

La banda izquierda del Sevilla, en estas circunstancias, da auténtico pavor. Lo dicho, la prueba de hoy era muy complicada, pero es que las llegadas se consumaban por ahí, bien Simeone en ver el gran debe del equipo. Muy complicado buscar la consistencia defensiva teniendo ese carril...

Agoumé: 4

El que debe ser parte de la piedra angular de este Sevilla -de eso no hay dudas- no se mostró con ese acierto que tanto encandiló en las primeras jornadas.

Guridi: 4'5

Poco del vasco en el día de hoy, tampoco es que haya sido un contexto de partido propicio para un perfil como él. Sustituido por Kochorashvili.

Peque: 3

No es que sea un jugador del que se dude de su implicación en el Sevilla, ni mucho menos. Pero hizo perder al Sevilla grandes oportunidades para meterse en el partido, una de ellas tras un jugadón tremendo de Miguel Sierra. Pitado -también algunos aplausos- en su sustitución.

Julio Díaz: 2

Su aparición contra su ex-equipo fue para que no se quede en su recuerdo. El lateral se vio muy superado en su carril, con un Marcos Llorente que le comió la tostada por completo. La entrada de Ejuke por él cambió el guion del partido.

Miguel Sierra: 8

Sin lugar a duda, el mejor del encuentro, y con mucha diferencia del segundo. En la segunda parte, decidió tomar los galones del partido y una jugada personal suya casi le brinda el gol a Peque. Finalmente, encontró su recompensa en un gol de pillo, de saber encontrar el hueco. Ovación para un jugador que Nervión ya guarda en su libreta.

Robbie Ure: 4

Las ocasiones no le llegaron al escocés, pero tampoco supo sacar provecho de lo que sí pudo. Hay una cosa que sí se puede vislumbrar de todo es que el equipo necesita jugar con dos delanteros.

Luis García Plaza: 5'5

Con tres zarpazos tan tempraneros del Atlético de Madrid, poco se puede hacer. Supo leer bien lo que hacía falta en la segunda parte y volvió a cambiar el contexto del partido. Si le dan lo que piden, pero claro, el final del mercado ya se asoma.

Kochorashvili: 5

Buen debut del georgiano en la noche de hoy, siendo uno de los causantes del cambio de juego del equipo.

Ejuke: 5

El nigeriano volvió, una vez más, a revolucionar una banda izquierda que estaba totalmente perdida. Lo volveré a decir, no puede sobrar en este Sevilla.

Isaac Romero: SC

Poco del lebrijano en la noche de hoy, también por una entrada algo tardía.

Alfon: SC

Por un Miguel Sierra que no pudo más, bajó esa electricidad que estaba aportando. Pero hay que tener calma con es, su primer partido desde comienzos de la pretemporada.