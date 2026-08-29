Leon Bailey, cortesía del 'amigo' Emery: una oportunidad en el complejo mercado de fichajes del Sevilla

Después de cinco años militando en el Aston Villa -los últimos seis meses cedido en la AS Roma- el extremo jamaicano saldré en estos últimos días de la ventana estival de transferencias y el club de Nervión es uno de los que ha preguntado por las condiciones

El mercado de fichajes se ha ido calentando a fuego lento durante los dos últimos meses, en un contexto de bastantes limitaciones de recursos para todos los clubes que no son de la Premier League que viene siendo especialmente llamativo en los clubes de LaLiga EA Sports y que el Sevilla FC sufre de manera más que especial por motivos de sobra sabidos. Ahora ya, la sopa ha entrado en plena ebullición. A borbotones. Quedan tres días en los que José Ignacio Navarro deberá pescar en un río revuelto y con mucho que cuadrar, más allá de buscar nombres. El último en salir en escena es el de Leon Bailey.

Emery busca salida para Bailey y el Sevilla levanta la mano

Los potenciales refuerzos llueven en cascada y de repente surgen oportunidades de mercado como la que el 'amigo' Unai Emery ha puesto en bandeja con Leon Bailey, un extremo de gran potencia física y muy incisivo atacando espacios abiertos, que puede actuar por las dos bandas aunque suele jugar por la derecha, a pie cambiado para buscar el disparo con su pierna zurda.

El internacional jamaicano de 29 años se ha quedado sin sitio en el Aston Villa. Así, según ha avanzado este sábado el siempre viral Fabrizio Romano, tanto el Sevilla FC como el Hull City han mostrado interés en hacerse con sus servicios y competir con el Al-Diriyah árabe, que era el destino que se dibuja como más probable hace unos días.

Seis equipos en seis países diferentes

Bailey inició su carrera en el Phoenix All Stars de Jamaica (2009-2011) y luego no ha parado de viajar por el mundo: completó su formación en el USK Anif Juvenil de Austria (2011-2013) y en el AS Trencin de Eslovaquia, que le vendió en 2015 por 1,4 millones de euros al KRC Genk de Bélgica. En sus dos años allí explotó con 15 goles y 19 asistencias; por lo que fue traspasado al Bayer Leverkusen (2017-2021) por 17 millones.

También dejó plusvalía para los germanos, que ingresaron 32 millones de euros del Aston Villa después de verle marcar 39 dianas y repartir 25 en 156 choques. Después de cinco años como importante pieza de los 'villanos', con 23+25 en 163 partidos oficiales, en la segunda mitad del curso pasado, Bailey ya tuvo que marcharse cedido a la AS Roma. A su regreso de Italia, le han dejado las cosas bien claras el triunvirato español que forman Emery, Damian Vidangany y Roberto Olabe -ex de la Real Sociedad y sustituto de Monchi en el club de Birmingham-.

Inédito en el Aston Villa en esta 26/27 y con sólo un año más de contrato

El atacante de Kingston ni siquiera entró en la convocatoria para la final de la Supercopa de Europa contra el PSG y tampoco viajó para el estreno en la Premier League frente al Brighton. No se contempla un escenario que no sea el de una salida que se está retrasando en exceso. Sólo le queda un año de contrato -hasta el 30 de junio de 2027- y ninguna de las partes tiene en mente negociar una posible renovación.

Leon Bailey, ¿pintiparado oasis o mero espejismo?

Teniendo en cuenta su currículum, su caché y el hecho de que el Aston Villa intentará sacarle algún rédito económico, cabría imaginar que se trata de una operación fuera de los márgenes de un Sevilla FC que además de extremos busca un mediocentro y un delantero. Para la delantera se negocia ahora por el danés Conrad Harder y en el centro del campo se mantiene latente la opción de Obed Vargas, mientras que en las bandas se manejan nombres como los de Exequiel Zeballos, Gabri Martínez o Bryan Gil, como ha desvelado ESTADIO Deportivo.

A esta hora, en Nervión siguen trabajando con la idea de vender a Joaquín Martínez 'Oso' al Racing de Estrasburgo, con todo cerrado a falta sólo de la oficialidad, y también a Rubén Vargas, que sigue en 'stand by' mientras en Grecia comienzan a insinuar que el Olympiacos se ha retirado de la puja y busca nuevos objetivos. Entre otros, ha tanteado al canterano del Betis Pablo García; una pelea en la que también está el Hull City.