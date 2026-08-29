Deportivo 0-1 Sevilla: Arranca el curso en Riazor con la mejor de las sonrisas

Un solitario tanto de Faotu Kanteh antes del cuarto de hora permite al equipo dirigido por David Losada sumar los tres primeros puntos en su estreno en la Liga F

El Sevilla FC Femenino ha arrancado la temporada de la mejor forma posible. Tras el meritorio octavo puesto de la campaña pasada, el equipo dirigido por David Losada, que cumple su tercera temporada al frente, ha logrado este sábado un solvente triunfo en Riazor, donde ha superado al Deportivo de La Coruña merced al solitario tanto de Fatou Kanteh.

Ya antes del gol de la atacante de origen gambiano, que llegó en el minuto 13, las nervionenses habían saltado al césped del estadio gallego con la firme intención de poner pronto tierra de por medio. Así, lo intentó enseguida Raquel Morcillo con un chut atrapado de forma segura por Andrea Tarazona en dos tiempos, siendo posteriormente Xenia Barrios quien probó fortuna con un disparo que se marchó por encima del larguero.

Fatou Kanteh, una garantía ante la meta rival

También Laura Pérez firmó un lanzamiento alto. Y de sus botas salió precisamente el centro desde la banda derecha que Fatou Kanteh cabeceó en el corazón del área al adelantarse al marcaje de su rival. De este modo, la catalana comienza el año de la mejor manera posible, después de que la pasada campaña fuese la máxima goleadora sevillista, junto a Andrea Álvarez, con seis dianas, una menos que en la 24/25, en la que alcanzó su mejor registro.

Del posible 0-2 a la actuación estelar de la MVP Esther Sullastres

Quedaba un mundo por delante en este primer encuentro de la Liga F y el Deportivo trató de responder con acciones de Lucía Rivas, Esperanza Pizarro, cuyo remate acrobático se marchó fuera, o Lucía Pardo, que no encontró portería por poco. Pero lo que estuvo cerca de llegar en la segunda mitad, tras una primera de claro dominio visitante, fue el segundo tanto nervionense, topándose Gemma Gili con el larguero tras un un chut lejano.

Ya pasada la hora de juego, las deportivistas echaron el resto y fue entonces cuando emergió la figura de Esther Sullastres. La portera sevillista sacó de manera providencial con la pierna un remate desde el interior del área de Olaya Rodríguez, que antes lo había intentado con un latigazo desviado desde fuera del área. Pero no quedó ahí su decisiva contribución, atrapando también un cabezazo de Lucía Pardo, lo que le valió para ser elegida MVP del encuentro.

Gran trabajo colectivo antes de recibir al FC Barcelona

Mientras tanto, David Losada fue refrescando su equipo con varios cambios, incluidas Clau Blanco y Sandra Castelló, debutantes en las filas . También dio entrada el técnico ginense a Esther Martín-Pozuelo, que gozó de una buena ocasión, si bien su chut se lo atajó Andrea Tarazona.

Con el reloj acercándose al final y el Sevilla FC tirando de oficio para amarrar estos primeros tres puntos, el Deportivo aún dispuso de otra llegada, una vez más por medio de Lucía Pardo. Y en los instantes finales, gozó de un córner a favor que las blanquirrojas supieron defender con firmeza para regresar de La Coruña con la primera alegría de la temporada. Un triunfo sustentado en el buen trabajo colectivo que carga el depósito de moral antes de recibir al FC Barcelona el próximo sábado a las 20.30 horas, en lo que será el estreno en el Estadio Jesús Navas.

Ficha técnica:

Deportivo de La Coruña: Tarazona; Caracas, Ranera (Novo, 88'), Elena Vázquez, Monteagudo (Montesinos, 75'); Eva Alonso (Eva Dios,89'), Olaya Enrique, Paula Hernández (Redru, 75'); Lucía Rivas, Espe Pizarro y Lucía Pardo.

Sevilla FC: Sullastres; Alba López, Marques, Iris Arnaiz, Raquel Morcillo; Cortés (Alicia, 79'), Gemma Gili (Sandra Castelló, 72'), Rosa Márquez; Laura Pérez (Clau Blanco, 72'), Xenia Barrios (Esther Martín-Pozuelo, 59') y Fatou Kanteh (Andrea Álvarez, 59').

Árbitra: Elena Peláez Arnillas (comité castellano-leonés). Amonestó a la visitante Esther Martín-Pozuelo.

Gol: 1-0 (13') Fatou Kanteh.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga F disputado en Riazor.