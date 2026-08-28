Alineaciones Levante - Betis: alineación probable de Levante y Betis en la jornada 3 de LaLiga

El conjunto verdiblanco buscará este sábado su tercera victoria consecutiva para seguir manteniendo el pleno en este gran arranque de LaLiga. Para ello, cuenta con la gran novedad que supone el regreso de Abde para medirse a un cuadro granota que aún no conoce el triunfo y debuta como local en el Ciutat de València

Tras un brillante arranque liguero, con dos victorias en dos encuentros y cero goles encajados, el Real Betis ha vuelto a viajar a Valencia por segunda ocasión en esta semana, esta vez para enfrentarse a un Levante que se estrena como local y viene de sumar un solo punto de seis posibles a domicilio, sin haber celebrado todavía ningún tanto. Bien pronto, por tanto, comienzan a florecer las necesidades de un equipo que el pasado curso tuvo que esperar hasta la última fecha del campeonato para salvarse, precisamente en La Cartuja, pese a caer derrotado.

Con esas primeras urgencias del cuadro granota espera jugar un conjunto verdiblanco que está mostrando, como de costumbre, un excepcional carácter competitivo. Y eso que Manuel Pellegrini no ha podido contar hasta la fecha con uno de sus futbolistas más determinantes, como es el marroquí Ez Abde, cuyo regreso supone la gran novedad en la convocatoria y al mismo tiempo la mejor noticia. El extremo ya se encuentra recuperado de la lesión de rodilla que le dejó a última hora sin Mundial, aunque se antoja demasiado pronto para que salga de inicio. Además, Rodrigo Riquelme está sabiendo aprovechar la oportunidad y todo apunta a que se mantendrá en un once que presentará de nuevo varios cambios.

Junior se cae de una lista con seis bajas

Con Álvaro Valles fijo bajo palos (y Diego Conde aún en la enfermería), la zaga podría transformarse de nuevo por completo para repetir la que partió de inicio en el estreno frente a la Real Sociedad. Es decir, Héctor Bellerín, Bartra Natan y Fran García relevarán a priori a Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo. El internacional dominicano, de hecho, siquiera está en la lista, al ausentarse en la sesión de este viernes con permiso del club por motivos personales.

Junto al lateral zurdo y al meta madrileño, la lista de ausencias la completan el argentino Lo Celso, que ya trabaja parcialmente sobre el césped pero aún necesitará al menos dos semanas para integrarse al grupo; el también tocado Morante, el lesionado Aitor Ruibal y el no inscrito Gonzalo Petit, a quien se le busca una salida sin descartar ya un traspaso definitivo que permita recuperar la inversión realizada hace un año.

En cuanto al resto del once, pocas novedades más se prevén. Solo la vuelta de Marc Roca por Nelson Deossa, cuyo futuro también sigue en el aire. La medular la completaría Facundo Bernal y por delante para haber pocas dudas, con Antony, Fornals y el mencionado Riquelme escoltando a Cucho Hernández, pues Isco aún no está a su menor nivel y Troy Parrot va aclimatándose tras disfrutar de sus primeros minutos en el triunfo logrado en Mestalla.

Luís Castro no planea apenas cambios

Enfrente, el Levante espera dar continuidad a la solidez mostrada la pasada campaña en el Ciutat de València, donde cayó por última vez en febrero, para comenzar a construir desde ya su permanencia. Para ello, Luís Castro, el hombre milagro en Orriols, solo cuenta con la baja por lesión del meta Primo, pudiendo contar con el resto de su plantilla, aunque hay jugadores como Etta Eyong y Carlos Álvarez cuyo futuro no está nada claro, si bien en principio estarán en la convocatoria y esperarían su oportunidad en el banquillo. Así, el técnico portugués podría mantener prácticamente el once inicial que colocó en el empate a cero ante Osasuna del pasado lunes.

Alineaciones probables

Levante: Matt Ryan; Nacho Pérez, Mandi, Dela, Manu Sánchez; Olasagasti, Hugo Sotelo, Bardeli; Brugué, Thiago Fernández e Iván Romero.

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme; y Cucho Hernández.