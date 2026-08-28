Luis Castro responde a las críticas: "El único partido que no hemos estado a la altura ha sido el primero"

El técnico del Levante ha sido muy claro antes de verse las caras con el Real Betis, destacando que el equipo granota "está a un buen nivel de conceptos", defendiéndose tras el arranque de temporada: "Hay partidos que vas a estar muy bien y otros que que no porque los rivales son buenos"

Luis Castro ha hablado en la previa del partido contra el Real Betis en el Ciutat de Valencia. El Levante llega a la tercera jornada de LaLiga EA Sports sin conocer la victoria, por lo que espera conseguir el triunfo mañana ante su afición. De esta manera, el técnico ha hablado de la situación de la plantilla, respondiendo a las críticas tras la derrota ante el Espanyol y el empate frente a Osasuna: "Siempre hay margen de mejora".

Además, Luis Castro no ha dudado en elogiar al Real Betis, que disputará la UEFA Champions League esta temporada: "Es uno de los mejores equipos de LaLiga". De la misma manera, el técnico del Levante se rinde ante Manuel Pellegrini por sus temporadas al frente del equipo verdiblanco: "Lleva años y los conceptos están asimilados", apuntaba el portugués, que mañana vuelve al Ciutat de Valencia por primera vez este curso.

Luis Castro: "El equipo está a un buen nivel de conceptos"

Por un lado, Luis Castro ha comenzado hablando de cómo está el equipo: "Siempre hay margen de mejora. Hay partidos que vas a estar muy bien y otros que no porque los rivales son buenos. El equipo está a un buen nivel de conceptos. La pretemporada ha sido buena y el único partido que no hemos estado a la altura ha sido el primero. Ante Osasuna tuvimos buena imagen. Tenemos que seguir hacia delante".

El técnico del Levante ha destacado el hecho de volver al Ciutat de Valencia tras dos encuentros en los que el conjunto granota ha visitado al Espanyol, en el RCDE Stadium y a Osasuna en El Sadar: "Es bueno volver a casa. El año pasado hicimos cosas muy difíciles y buenas. Jugar en casa es un punto más. El año pasado ganamos partidos inolvidables. Eso nos da mucha fuerza".

Luis Castro, sobre el Betis: "Es muy fuerte, pero en casa podemos tener algo de ventaja"

Por otro lado, Luis Castro comentó sus sensaciones sobre el rival de mañana, el Real Betis, y su momento de forma en este arranque de temporada: "Es uno de los mejores equipos de la liga. El entrenador lleva años y los conceptos están asimilados. Tienes que estar al 100% para ganarles y, aun así, puedes no ganar. Está en Champions y eso no es casualidad. Es muy fuerte, pero en casa podemos tener algo de ventaja".

Sobre las inscripciones de los fichajes, Luis Castro se mostró tranquilo: "No me ha preocupado. Me centro en soluciones y no en problemas. Trabajo con lo que tengo y teníamos calidad para afrontar los partidos porque todos los jugadores estaban preparados. Todos queríamos todos los jugadores inscritos, pero no podía hacer nada".

Luis Castro: "Nos gustaría tener jugadores con más centímetros"

Luis Castro sorprendió hablando de la altura de sus jugadores: "Hay jugadores que no son altos, pero juegan bien de cabeza. Brugué tuvo la mejor ocasión del partido. Claro que nos gustaría tener jugadores con más centímetros, pero eso se vende por más de 100 millones. Nosotros tenemos que elegir lo que podemos pagar y los que tenemos con nuestro presupuesto son muy buenos".

El técnico del Levante, que negocia con Bakambu, valoró a Sotelo y Requena: "Es normal necesitar algún tiempo para adaptarse cuando llegar a un nuevo club. Los dos pueden jugar en las tres posiciones del centro del campo. Sotelo tiene algo más de experiencia y puede jugar con un pívote o con dos. Requena está trabajando muy bien y está mejorando. Los dos van a ser importantes para nosotros durante la temporada".

Por último, Luis Castro, que alimentó el debate con Carlos Álvarez, valoró el futuro de Tay Abed: "Todos los jugadores saben lo que pensamos de ellos. Hay algunos que saben que queremos que se queden y otros que pueden buscar oportunidades fuera. No voy a hablar de ninguno en particular, pero eso puedo cambiar en un tiempo. Están todos muy bien menos Álex Primo".