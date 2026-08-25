El técnico del Levante alimenta el debate con Carlos Álvarez tras su suplencia: "Lo he decidido yo. Si hay ofertas buenas, todos pueden salir"

El delantero de 23 años se quedó sin minutos ante Osasuna, con el argumento de un Luis Castro que apuntó que necesitaban "otras cosas". Todo ello, mientras su futuro sigue siendo una incógnita, pese a que tiene contrato con el clubn granota hasta 2027

El Levante viene de sumar un nuevo tropiezo en LaLiga EA Sports, firmando el empate contra Osasuna en El Sadar. Entre otros detalles que tuvieron lugar en el choque, llamó la atención la decisión que tuvo Luis Castro con Carlos Álvarez, que no tuvo minutos. El delantero estaba, aparentemente, en condiciones de poder disputar el partido, al entrar en la convocatoria, pero el técnico portugués no consideró darle entrada al terreno de juego.

Todo ello, mientras el futuro de Carlos Álvarez sigue siendo una de las principales noticias cada semana en el Levante. El jugador cuenta con contrato hasta 2027 y desde el club granota podrían tener clara la decisión de renovarle, pero ese movimiento todavía no ha tenido lugar. Además, el mercado de fichajes cierra en una semana, por lo que su salida incluso se podría dar en los siguientes días, si hay luz verde por las partes

Las decisiones de Luis Castro ante Osasuna sin Carlos Álvarez

Por su parte, Luis Castro planteó un once titular dejando en la parcela ofensiva a Brugué, Bardeli, Olasagasti, Thiago Fernández e Iván Romero. Con el '9' no hay dudas en el Levante, pero el técnico portugués cuenta con diferentes dudas a la hora de perfeccionar su alineación estrella. Además, el hecho de que Carlos Álvarez no disputase un minuto pudo dejar claras las intenciones del entrenador del conjunto granota.

Además, antes que Carlos Álvarez, Luis Castro dio entrada a Víctor García y Etta Eyong para sustituir a Thiago Fernández e Iván Romero. El ex del Sevilla no entró en un partido dónde al Levante le estaba faltando pólvora en ataque. De hecho, los de Luis Castro tan solo dejaron un remate a puerta en todo el encuentro, además de once lanzamientos totales pero que no fueron entre los tres palos.

Luis Castro explica su decisión con Carlos Álvarez

En este sentido, Luis Castro explicó, tras el encuentro contra Osasuna, su decisión de dejar a Carlos Álvarez en el banquillo, así como la situación en torno a su futuro: "Todos pueden salir. Carlos no ha tenido minutos porque hoy lo he decidido así. Necesitábamos otras cosas, que no son las que Carlos nos da. Carlos nos da unas cosas y otros nos dan otras. Para el partido de hoy necesitábamos cosas un poco distintas".

El técnico del Levante añadió que "no hay un jugador señalado para salir. Todos los jugadores del Levante, y yo también, podemos salir. Si mañana dan veinte millones al club por mí, yo me voy. Van a encontrar a uno bueno y van a ayudar al club con el dinero. El mercado está abierto para todos. Hay clubes que pueden comprar lo que quieren y hay clubes que tienen que vender. Si hay ofertas buenas, pienso que puede salir uno u otro".

La situación del Levante en el mercado de fichajes

En el Levante podrían haber movimientos en la recta final del mercado. Sin embargo, el club granota ya se ha movido, especialmente, en el apartado de entradas, firmando llegadas como las de Aissa Mandi, Hugo Sotelo, Yanis Musuayi, Thiago Fernández o Ifeanyi Ndukwe, cedido por el Liverpool. Tras ello, todo está abierto en cuanto a la situación en esta ventana de traspasos, pendiente además de posibles salidas que se puedan dar.

Luis Castro comentó ayer lunes, tras el empate frente a Osasuna, las posibilidades que había de firmar un nuevo fichaje: "Si hay oportunidades y podemos añadir calidad al grupo, como todos los clubes del mundo, estaremos abiertos hasta que cierre el mercado. Pero depende de muchas cosas. Depende de si hay una oportunidad clara para añadir calidad. Fichar jugadores por fichar tampoco es algo que queramos".

Por el momento, la situación queda pendiente de más novedades en las próximas horas o días. El Levante sigue incluso trabajando en el apartado de salidas, dónde podría hacer caja con Kareem Tunde, que no fue convocado para el duelo de ayer frente a Osasuna. Ademas, el club granota cuenta con los ingresos que han dejado ventas como la de Carlos Espí, Kervin Arriaga, o Víctor Fernández, en menor medida.