Carlos Álvarez sigue dando buenas noticias al Levante en plena pretemporada

El delantero sevillano vuelve a aparecer en los metros finales: dos asistencias ante el Castellón y plena recuperación para apuntar a la titularidad en el debut en LaLiga EA Sports del Levante frente al Espanyol

Carlos Álvarez ha terminado la pretemporada como mejor sabe actuar, que es en los últimos metros. El delantero ha repartido dos asistencias en la victoria ante el Castellón, que pone punto final a los encuentros amistosos de ambos equipos antes de comenzar la temporada, tanto LaLiga EA Sports como LaLiga Hypermotion. En este sentido, Luis Castro se frota las manos ante el estado de forma del jugador de 23 años.

El Levante recupera en el mejor momento a Carlos Álvarez, que se ha recuperado totalmente de una lesión de grado 2 de la sindesmosis anterior del tobillo izquierdo que sufrió en el mes de mayo, por lo que Luis Castro logró la salvación sin uno de sus mejores hombres. Por ello, el delantero apunta a ser titular en el estreno de LaLiga EA Sports del cuadro granota, que se verá las caras con el Espanyol en el RCDE Stadium.

Carlos Álvarez avisa antes del arranque de LaLiga EA Sports

Carlos Álvarez volvió a ser titular en la punta de ataque junto con Iván Romero, que apunta a suplir el hueco que ha dejado Carlos Espí, una de las sensaciones de la pasada temporada en LaLiga EA Sports. Luis Castro optó por el delantero de Sanlúcar la Mayor en el once por segunda vez en estos amistosos, al igual que ante el Albacete, dónde el cuadro granota salió victorioso por 2-1, cumpliendo con las buenas sensaciones.

Luis Castro está depositando su confianza en Carlos Álvarez, al igual que hizo desde que aterrizase en el Levante a comienzos de año. Desde entonces, el joven futbolista ha sido titular indiscutible, salvo en determinadas ocasiones. De hecho, unos problemas musculares en el mes de marzo le hicieron que su regreso fuera de menos a más, pero fue suplente durante cuatro partidos consecutivos en LaLiga EA Sports.

Carlos Álvarez se apunta al once del Levante

El buen estado de forma de Carlos Álvarez se puede ver reflejado en el partido de hoy ante el Castellón, dónde su buena conexión con Iván Romero fue letal para abrir el marcador de este amistoso. Además, el Levante comenzó de manera inmejorable, con gol en menos de cinco minutos para mandar un serio aviso. El conjunto de Pablo Hernández reaccionó y respondió con un gol de Antonio Gala, poniendo el empate.

Luis Castro decidió dejar a Carlos Álvarez sobre el terreno de juego más allá de la primera parte, lo que permitió que el Levante firmase el gol de Iván Romero, por partida doble, para aventajar a los granotas en el marcador. Las jugadas en ataque de los dos delantetos estaba siendo decisiva. Tras ello, el técnico portugués decidió sustituir al sevillano poco antes del minuto 80, en un choque que volvió a demostrar su calidad.

Carlos Álvarez, con contrato hasta 2027, a la espera de movimientos en el Levante

Con todo ello, Carlos Álvarez apunta a continuar otra temporada en el Levante, ya que tiene contrato hasta 2027. Además, desde la dirección deportiva granota se sigue trabajando en la renovación del sevillano, la que se cuenta como una prioridad de cara al futuro de la entidad a nivel deportivo. De esta manera, desde Nervión siguen atentos a las posturas de todas las partes, en caso de una posible salida del delantero en este mercado.

De esta manera, queda por ver si el Levante da el paso definitivo para firmar la renovación de Carlos Álvarez, que no esconde su felicidad en el club granota. Por el momento, el delantero pone el foco en la que será su cuarta temporada en el conjunto que dirige Luis Castro, que comenzará a preparar el comienzo de LaLiga EA Sports con la visita al Espanyol en el RCDE Stadium. Tras ello, será el turno de viajar a El Sadar para medirse a Osasuna.