Carlos Álvarez le comunica al Levante sus intenciones de futuro y confirma la grave lesión que sufre

El jugador sevillano ha repasado todos los temas de la actualidad granota con motivo de la previa del duelo ante el Espanyol y le ha mandado un mensaje a la afición para que sepan cuál son sus objetivos a corto y medio plazo

Carlos Álvarez, por muy complicada que esté siendo la temporada, está viviendo un auténtico sueño en el Levante. Y no sólo este curso por estar en Primera, sino desde su llegada prácticamente, porque fue entonces cuando se convirtió en profesional a todos los efectos.

El pasado sábado se reencontró con su pasado y tuvo que pedir disculpas en el Sánchez-Pizjuán por marcarle un gol al Sevilla. Ahora, el jugador de Sanlúcar la Mayor ha comparecido en rueda de prensa antes del partido del próximo domingo ante el Espanyol y ha repasado todos los temas de la actualidad granota y su futuro en el club.

En primer lugar, ha hecho una valoración de la temporada: “Ha habido situaciones que hemos tenido que gestionar en el vestuario. Nos hubiera gustado tener más regularidad. Jugar en Primera es difícil, ojalá podamos encontrar la regularidad que nos haga estar más cerca de completar los objetivos”.

Carlos Álvarez valora la llegada de Luís Castro

El Levante estrenó la pasada jornada entrenador, el portugués Luís Castro, e hizo bueno el refrán conquistando el campo del Sevilla FC con una goleada (0-3).

Y el propio Carlos Álvarez ha reconocido que le ha traído al vestuario un poco de aire fresco que necesitaban: “Cuando vienen entrenadores nuevos, el equipo cambia la energía y la forma de pensar. Siempre hemos creído pero un nuevo entrenador te hace que te creas más fuerte. El ha intentado poner su sello de identidad. De momento nos ha beneficiado mucho y nosotros, a estar más cerca de nuestra mejor versión”.

A nivel táctico, también ha confirmado que hay cambios: "A nivel táctico, tenemos otro tipo de idea. Habrá partidos que tengamos que defender bien, otros tener más la posesión. Teniendo la línea defensiva más lejos de nuestra portería, nos va a beneficiar para defender. El míster está insistiendo en el compromiso de todos para subir, para defender y confiar que entre todos que lo vamos a sacar”.

Carlos Álvarez y su futuro en el Levante

Sobre su continuidad en el club, el jugador hispalense no ha dudado en mandarle un mensaje a todas las partes implicadas en el asunto: “Lo he dicho mil veces. Sabéis que soy feliz en el Levante y estoy súperagradecido por darme la oportunidad de jugar en el fútbol profesional y ahora en Primera. Esto lo llevan mis agentes y nunca me involucran hasta que no haya nada cierto. Este tema lo llevan ellos y yo intento dar mi mejor nivel para poder sacar, entre todos, el objetivo”.

En este sentido, no cree que haya problemas para renovar: “El club y mis agentes siempre han tenido buena sintonía y buena relación. Yo digo que estoy muy feliz y pienso que por el otro lado también tienen buena sintonía”.

La grave lesión que sufre Carlos Álvarez

Pero si hay algo que le preocupa en estos momentos a Carlos Álvarez es la maldita lesión que sufre desde hace tiempo y que no termina de curarse. Sí, la maldita pubalgia. Una de las lesiones más graves a nivel muscular en la carrera de todo deportista. La que le ha hecho a más de un jugador tener que parar casi un año para recuperarse. Y, sobre todo, la que provoca jugar con miedo a recaer cada semana.

El jugador del Levante la padece, pero la tiene controlada, de momento: “Hubo un momento en verano que tuve que parar. Ahí lo vi bastante negro pero trabajando con gente del club y gente de fuera, quizás no se me ha ido del todo el dolor pero voy controlándolo. Hay días que me levanto de la cama peor pero con tenerlo medio controlado me conformo para poder seguir ayudando”.