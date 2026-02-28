Espí completa su semana mágica en el Levante y se la brinda a la afición granota

El delantero granota, radiante de felicidad tras el partido, se convirtió en la figura del partido con un doblete agónico que sirvió para seguir soñando con la salvación en Primera División

Dicen que no hay nada más bonito que marcar un gol en el minuto noventa para celebrar una victoria. Pero hacerlo en el 88' y en el 97' con un doblete de un canterano que había salido como revulsivo en la segunda mitad tampoco está nada mal.

El delantero del Levante Carlos Espí ha sido el gran protagonista del Levante-Alavés y cerró su semana perfecta tras ampliar hace unos días su contrato con la entidad ‘granota’ hasta 2028. El atacante volvió a partir desde el banquillo, pero con su entrada en el terreno de juego impulsó a su equipo hacia la victoria frente al cuadro babazorro en el Ciutat de València.

Y tras el partido, Espí no podía ocultar su felicidad ante los micrófonos de DAZN: "Es de mis mejores noches, ha sido increíble".

Sobre el primer gol, el bigoleador confesaba lo siguiente: "Llevábamos muchos minutos trabajando para marcar y cuando la he tenido he intentado chutar para que entrara a portería".

Respecto al tanto de la sentencia (2-0), agradeció la asistencia de su compañero: "Estaba ahí para que Etta me la pasara y me la ha dado perfectamente. Estábamos trabajando para meter goles y hoy se ha dado".

En cuanto a la clave de una semana redonda, donde ha firmado su renovación y dos goles más para su cuenta goleadora, ha subrayado la clave de la misma: "Ha sido una semana perfecta por eso y por los dos goles de hoy. La confianza del míster me da mucho para cuando salgo tratar de aprovechar las oportunidades".

Por último, no tuvo dudas a la hora de brindar este triunfo vital para seguir soñando con la permanencia: "Esta victoria es para la afición que siempre está con nosotros".

Luís Castro le dedica unas palabras a Espí

Castro también tuvo palabras para Carlos Espí, hombre clave tras anotar los dos goles: "Podría haber hecho tres. Ha entrado muy bien y no solo por los goles. Da mucho trabajo a los rivales y nos da una solución de crecimiento en el campo gracias a sus buenas características y es un jugador que mejora cada día”.

pidió “dejarlo tranquilo”: “No ayuda mucho que todas las semanas se hable de Etta. Conoce y comprende la situación mejor que todas las personas que hablan de Etta. Sabe del nivel que tuvo al principio y del que tiene ahora. Ha hecho la asistencia del segundo gol, pero no voy a jugar con once delanteros”.