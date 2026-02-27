Levante - Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 26 de LaLiga

Duelo directo por la permanencia para abrir la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS. El Levante UD, penúltimo clasificado, recibe en el Estadio Ciutat de València al Deportivo Alavés, que se sitúa a tres puntos de la zona de descenso

La jornada 26 de LaLiga inicia con un duelo directo en la lucha por la permanencia. El Levante UD, penúltimo clasificado con 18 puntos, recibe en el Estadio Ciutat de València al Deportivo Alavés. El conjunto babazorro llega tras dos empates consecutivos y sin conocer la victoria desde enero, lo que le han llevado a situarse a tan solo 3 puntos de la zona de peligro.

En peor estado se presenta el equipo granota, que acumula cuatro derrotas consecutivas y la salvación se les aleja a los 7 puntos. Una victoria, para cualquiera de los dos equipos, será vital en sus aspiraciones de Liga, una derrota resultaría fatídica.

En caso de ser superados, los de Luís Castro entrarían en una racha negativa difícil de revertir, hundiéndolos mucho más en la clasificación, estando a merced de ser superados por el colista, el Real Oviedo que, a un solo punto, cuenta con un partido menos. Por su parte los de Eduardo Coudet tendrían que mirar de reojo a la zona baja donde, también a un punto, aparece el Rayo Vallecano con un encuentro menos que el resto de la competición.

En la primera vuelta, fueron los babazorros quienes se impusieron por 2 a 1 ante los granotas. El partido transcurrió en la primera jornada y fue Tenaglia quien decantó el marcador con un gol en el minuto 92.

Levante - Alavés: fecha y horario en la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS

Levante UD y Deportivo Alavés se enfrentan en la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS en un duelo directo por la permanencia en Primera división. El encuentro está programado para el viernes 27 de febrero a las 21.00 horas en el Estadio Ciutat de València. La renovada casa granota cuenta con una capacidad para más de 26.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS que enfrenta a Levante y Alavés?

Este encuentro es ofrecido por la plataforma online DAZN, mediante el pago de su suscripción mensual, a través de su canal 'DAZN LaLiga'.

¿Cómo seguir online el Levante - Alavés, encuentro de la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS?

Además de poder visualizarlo a través de DAZN, tienes la posibilidad de seguir el Levante - Alavés de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio Ciutat de València. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.