Oficial: Martín Demichelis asume el mando del Mallorca para evitar el descenso

El RCD Mallorca ha oficializado la llegada de Martín Demichelis como nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada, con opción a una campaña adicional. El técnico argentino aterriza en Son Moix con el objetivo urgente de revertir la dinámica negativa y sacar al conjunto balear de los puestos de descenso en LaLiga

El Mallorca ha decidido mover ficha en un momento crítico del curso. Tras la destitución de Jagoba Arrasate, la entidad presidida por Andy Kohlberg ha confirmado la contratación de Martín Demichelis, exentrenador de River Plate y Monterrey, como nuevo responsable del banquillo bermellón. El técnico argentino, de 45 años, firma hasta el final de la presente temporada, con la posibilidad de ampliar su vínculo un año más si logra cumplir los objetivos deportivos marcados por el club.

La llegada de Demichelis no es un movimiento improvisado, aunque sí acelerado por la urgencia clasificatoria. El Mallorca ocupa la decimoctava posición en LaLiga y encadena una racha de tres derrotas consecutivas que ha erosionado la confianza en el proyecto anterior. La permanencia está a solo un punto, pero las sensaciones han pesado tanto como los números.

Un contexto límite en Son Moix

El Mallorca afronta las últimas trece jornadas del campeonato con el margen de error prácticamente agotado. La destitución de Jagoba Arrasate fue la consecuencia de un deterioro progresivo en el rendimiento competitivo del equipo. No se trató únicamente de los resultados, sino de la imagen transmitida en las últimas semanas: un conjunto sin continuidad, vulnerable en defensa y con dificultades para sostener ventajas o reaccionar ante la adversidad.

El club entendió que el vestuario necesitaba un estímulo distinto. La apuesta por Demichelis responde a un perfil que combina experiencia en grandes escenarios como futbolista y una propuesta metodológica basada en la posesión, el orden estructural y la presión organizada. La directiva busca algo más que un parche circunstancial: pretende redefinir el comportamiento colectivo del equipo en este tramo decisivo.

Mientras tanto, Gustavo Siviero asumirá de manera interina el partido inmediato ante la Real Sociedad, a la espera de que el técnico argentino tome el mando efectivo en los próximos entrenamientos.

El modelo Demichelis: posesión, disciplina y convicción

Como entrenador, Demichelis ha desarrollado una identidad marcada por el protagonismo con balón. En River Plate logró un título de Liga argentina, respaldado por un porcentaje de victorias elevado y un equipo que dominaba territorialmente a sus rivales. En Monterrey, aunque los resultados fueron más irregulares, mantuvo una estructura reconocible basada en la salida limpia desde atrás y la ocupación racional de los espacios interiores.

El desafío en Mallorca será distinto. El contexto no permite largos periodos de adaptación ni margen para experimentos tácticos extensos. La prioridad es sumar puntos. Para ello, Demichelis deberá equilibrar su ideario con la realidad competitiva de un equipo que, en este momento, necesita solidez defensiva y contundencia en las áreas.

Un vestuario que necesita liderazgo

El Mallorca no ha perdido únicamente partidos en las últimas semanas; ha perdido convicción. Recuperar esa confianza será uno de los primeros objetivos del nuevo entrenador. Demichelis llega con la reputación de ser un técnico cercano, detallista en la preparación y exigente en el compromiso colectivo.

El vestuario bermellón necesita claridad en los roles. La transición en el banquillo suele provocar reactivaciones individuales, pero también incertidumbres. Habrá jugadores que vean en el cambio una oportunidad para reivindicarse y otros que deberán adaptarse a nuevas exigencias tácticas.

La permanencia no dependerá exclusivamente del sistema, sino de la capacidad del grupo para asumir responsabilidad competitiva en cada jornada. Demichelis deberá gestionar no solo la estrategia de juego, sino también el estado anímico del equipo.

Martín Demichelis aterriza como entrenador en el fútbol español con la misión más compleja que puede asumir un entrenador a mitad de temporada: cambiar la inercia de un equipo que ha comenzado a mirar demasiado el retrovisor. El margen es estrecho, la presión es alta y la responsabilidad es total. En ese escenario, el técnico argentino tendrá que demostrar si su método es capaz de sostener algo más que una idea: la permanencia del Mallorca en Primera división.