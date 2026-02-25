La Real Sociedad ya cuenta con tres regresos mayúsculos para la jornada 26 de LaLiga

La Real Sociedad podrá contar con Barrentexea, Carlos Soler y Sucic para el duelo de la jornada 26 ante el Mallorca

La Real Sociedad, tras pinchar en Anoeta ante el colista de LaLiga, el Real Oviedo, regresará a la competición doméstica con la obligación de sumar ante el Mallorca para no descolgarse de la lucha por Europa. Matarazzo, para el duelo, ya cuenta con tres regresos mayúsculos que apuntan a ser claves en Son Moix. Carlos Soler, Barrenetexea y Sucic han superado sus adversidades y reaparecerán soble el césped en la jornada 26 de LaLiga si nada se tuerce.

La Real Sociedad cuenta con Barrentexea, Sucic y Carlos Soler para la visita al Mallorca

En los planes de Pellegrino Matarazzo para el duelo del fin de semana ante el Mallorca ya aparecen los nombres de Carlos Soler, Barrenetxea y Sucic. El primero de ellos estuvo presente en el empate de la Real Sociedad ante el Real Oviedo, pero no saltó al terreno de juego. La baja por paternidad, sumado a una gastroenteritis, hicieron que el estadounidense optase por otro centro del campo sin el valenciano, que ya recuperado, apunta a volver al once inicial frente al equipo bermellón. El caso de Barrentexea y de Sucic es diferente. Ambos se perdieron el duelo ante el colista por lesión, pero ya han dejado atrás las molestias y, si no hay inconvenientes, tendrán minutos frente al Mallorca. Barrenetxea ya apuntaba a aparecer ante el Oviedo, pero Pellegrino Matarazzo no quería arriesgar con el futbolista tras un mes de baja y decidió prolongar su vuelta hasta la jornada 26.

El ataque de la Real Sociedad, a debate para Pellegrino Matarazzo

Barrenetxea, con Sergio Francisco, era un jugador fundamental sobre el terreno de juego, pero con la marcha del técnico de Irún y la lesión, el vasco ha perdido protagonismo en la banda izquierda de los donostiarras, que ahora pertenece a un Guedes que está tocado por una varita mágica. En la derecha, Kubo apuntaba a ser el dueño y señor, pero la lesión del nipón ha dejado un hueco que ha llenado Pablo Marín.

Con la vuelta de Barrenetxea y Sucic, ambos lucharán por un puesto en los planes de Pellegrino Matarazzo, al que se le multiplican las opciones en el ataque. Brais Méndez, sancionado, no estará ante el Mallorca, aunque su puesto apunta a pertenecer a Carlos Soler. Además, Oskarsson, tras su doblete, apunta a salir como titular compartiendo delantera con Oyarzabal y Guedes. De momento, la Real Sociedad, de la mano del técnico, se ejercita de cara al choque de la jornada 26 sin desvelar pistas acerca del once por el que apostará el estadounidense para regresar a la senda de la victoria.