Real Sociedad 3-3 Oviedo: Festival de goles en Anoeta

La Real Sociedad y el Real Oviedo empatan 3-3 en un partido llenos de goles en Anoeta

La Real Sociedad y el Real Oviedo disputaron un partidazo en Anoeta. Los carbayones se pusieron dos goles arriba, pero no aprovecharon la ventaja en el marcador y acabaron sometidos a una Real Sociedad que salva los muebles en casa, aunque se le escapó la victoria en el descuento.

Una primera parte insulsa que se animó en los minutos finales

La primera parte fue una toma de contacto de ambos equipos sin apenas ocasiones. El entrenador estadounidense de la Real optó por volver a introducir a Brais Méndez tras cumplir dos partidos de sanción en detrimento de Soler, que ha pasado una semana ajetreada con una gastroenteritis y el nacimiento de su hijo. Además, Gorrotxategi y Turrientes salieron de inicio como lo hicieron en San Mamés. Más allá de algún chut lejano de Oyarzabal y de Brais, que acabaron en las manos de Escandell, poco o nada hay reseñable hasta los instantes finales de los primeros 45 minutos, dónde el Oviedo estuvo cerca de ponerse por delante en el marcador. Ilyas probó suerte con un derechazo desde dentro del área, pero el chut se marchó por encima del larguero. La réplica de la Real Sociedad no tardó en llegar y fu Brais Méndez el que, solo ante el portero, perdonó el gol. Oyarzabal habilitó al gallego que intentó vencer por abajo a Aaron Escandell con la pierna derecha, pero el chut se topó con la pierna izquierda del meta de Oviedo.

Segunda parte llena de goles

La segunda parte empezó con polémica. Tras un error grosero de Bailly, el central derriba a a Oyarzabal que iba en dirección a la portería rival. La caída fue fuera del área, pero era roja para el central. Ni el árbitro ni el VAR lo decretaron así y en la réplica llegó el gol del Oviedo. El centro lateral de Hassan, a balón parado, encuentra la cabeza de Viñas que la pone muy lejos de Remiro para hacer el 0-1. No tardó ni 2 minutos el Real Oviedo para hacer el segundo gol. Se vino arriba el equipo visitante y aprovechó un error grosero de Remiro. Viñas, de cabeza, otra vez, hizo el 0-2 y obligó a Matarazzo a mover el banquillo. La entrada de Oskarsson y Odriozola apuntaban a mejorar el juego del equipo, pero la mala suerte se cebó con el lateral que, en menos de un minuto, tuvo que ser sustituido por lesión. Si el donostiarra puso la nota negativa, el islandés puso la positiva y, pasada la media hora, recortó distancias en el marcador con un cabezazo desde el punto de penalti tras un gran centro de Sergio Gómez. A falta de 5 minutos para el final, Escandell no estuvo fino en una salida de puños y Caleta-Car anotó el gol del empate de cabeza para poner el 2-2 en el marcador. En el 89, cuando todo estaba abocado al empate, Oskarsson aprovechó un contragolpe para poner a la Real Sociedad por delante en el marcador. Para cerrar le festival de goles, Bailly, de cabeza hizo el 3-3 definitivo.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Guedes y Oyarzabal.

Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Fonseca, Sibo, Reina; Hassan, Chaira y Viñas.

Amonestaciones: Sergio Gómez, Sibo, Brais Méndez

Árbitro: José Luis Munera Montero

Estadio: Anoeta