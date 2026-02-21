Almada no se corta con el arbitraje de Munuera Montero: "Malísimo, tengo que ser honesto"

El entrenador del Real Oviedo cree que merecieron la victoria aunque pagaron caro "algunos desajustes defensivos" pero supieron reaccionar para al menos sumar un punto

Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, ha valorado el empate conseguido en el tiempo añadido en Anoeta después de desperdiciar un 0-2 a falta de media hora para el final del partido. "Muy orgulloso de los jugadores porque se dejaron la vida. Desplegaron un buen fútbol en la mayoría del partido, pero lamentablemente cometimos algunos desajustes defensivos en un lapso importante del partido y ellos lo aprovecharon. Esa es la sensación que se queda. Se dejaron la vida. Buscamos merecer la victoria, más allá", ha explicado el técnico uruguayo.

Sobre si tiene una explicación para la remontada que la Real Sociedad le ha hecho en el tramo final del partido, y para la posterior reacción para conseguir el 2-2, el míster carbayón ha dicho: "La jerarquía de los que tenemos en frente. Dieron una muestra de carácter después del golpe que recibimos. Fuimos a buscarlo de nuevo, así que tenemos que trabajar muchas cosas y es difícil. Hay que cuidar las cargas. Nos gustaría haber llegado al inicio para sostener la intensidad, pero estamos intentando parchear. Son situaciones que sabíamos que podrían suceder. Cuando algo no se trabaja, la culpa es mía".

En cuanto al arbitraje de Munuera Montero, que ha tenido mucho trabajo en varias acciones importantes del choque, como la posible expulsión de Yangel Herrera o la falta de Caleta-Car sobre Aarón Escandell en el 2-2, Almada ha dejado clara su opinión: "Malísimo, tengo que ser honesto. Todas las faltas dudosas fueron para la Real sociedad. Las nuestras se dejaban seguir. Lamentablemente estamos en una situación en la que tenemos que acostumbrarnos a estos arbitrajes".

El empate no sirve de mucho para la permanencia, pero Almada sigue siendo optimista: "Quedan muchos partidos, y si seguimos repitiendo actuaciones como la de hoy, nos acercará a los triunfos. Son partidos durísimos, pero queda mucho campeonato. No es fácil, pero tenemos que ganar, es lo único que nos deja conformes".

Por último, Almada ha reconocido que la lesión de Reina parece que le tendrá algunos partidos fuera. "Está bastante golpeado y es una baja importante, estaba haciendo un gran partido. Veremos el alcance", ha admitido el técnico del Oviedo que tendrá que esperar a volver a Oviedo para que le hagan pruebas a su atacante. Para finalizar, Guillermo Almada advirtió de que al Oviedo ahora le viene un calendario "durísimo" ante el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano.