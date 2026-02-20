Convocatoria Selección Española en directo | La lista de Sonia Bermúdez contra Islandia y Ucrania, clasificatorios para el Mundial de Brasil 2027

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo la convocatoria de la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, para los partidos de España contra Islandia y Ucrania, ambos clasificatorios para el Mundial de Brasil 2027

¡Buenos días! Comenzamos con el directo. Hoy, a partir de las 11:30 horas, Sonia Bermúdez hará oficial la convocatoria de la Selección Española Femenina para los partidos contra Islandia y Ucrania. Una lista que seguiremos en directo desde ESTADIO Deportivo, estando también presentes, luego, en la rueda de prensa de la seleccionadora española.

Cabe recordar que España se medirá en Castalia a Islandia el próximo 3 de marzo (19:00 horas), haciendo lo propio contra Ucrania el día 7. Ese partido se jugará en Turquía, donde las ucranianas ejercen como locales con motivo de la Guerra de Ucrania. Ambos clasificatorios para el Mundial de Brasil 2027.

Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional femenina de fútbol dará a conocer hoy viernes 20 de febrero la lista de convocados de España para los encuentros contra Islandia y Ucrania, ambos correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Una lista en la que, a espera de confirmación, se esperan novedades por parte de la seleccionadora española Sonia Bermúdez, con una convocatoria en la que haya algún que otro regreso.

Será a partir de las 11:30 horas cuando la entrenadora de la Selección Española femenina anuncie su primera lista del año a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), atendiendo a los medios de comunicación a partir de las 12:30 horas en una rueda de prensa que se llevará a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Castellón repetirá como sede del fútbol femenino

Tras haber celebrado la RFEF allí la Supercopa de España con éxito, Castellón volverá a repetir como sede del fútbol femenino. Será el próximo 3 de marzo cuando la Selección Española femenina de Sonia Bermúdez comenzará en Castalia su clasificación hacia el Mundial de Brasil 2027, midiéndose ante Islandia a partir de las 19:00 horas.

Días más tarde, el 7 del mismo mes, será en Turquía donde el combinado nacional haga lo propio frente a una Ucrania que ejerce allí como local, con motivo de la guerra que afecta a su territorio.

Para esta convocatoria, Sonia Bermúdez viene trabajando arduamente junto a su staff técnico a lo largo de las últimas semanas, como ella misma se ha encargado de dejar claro públicamente en alguna intervención: "Es algo que nos apasiona, tanto a mí como a todo el staff. Estamos en contacto con todas las futbolistas, tratamos de ver todos los partidos 'in situ', porque creo que es importante que las jugadoras sepan que estamos allí. Vamos repartiendo (entre el staff). La idea es que todas las integrantes del staff pasen por todos los estadios y podamos hacer buenas captaciones, que podamos ver con muchos ojos a todas las futbolistas".