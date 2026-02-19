30 aniversario

El Camp Nou acogerá el Barcelona-Real Madrid de cuartos de final de la Champions League

El escenario azulgrana no acoge un partido del primer equipo femenino desde abril de 2023, cuando el equipo culé se midió al Chelsea en las semifinales de esta competición

El Camp Nou acogerá el Barcelona-Real Madrid de cuartos de final de la Champions League

Vicky López conduce el balón en el partido contra el Real Madrid.IMAGO

Alberto GálvezAlberto Gálvez 3 min lecturaSin comentarios

El Spotify Camp Nou será el escenario del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina que el Barcelona y el Real Madrid disputarán el próximo 2 de abril, a las 18:45 horas, según ha confirmado este jueves el club azulgrana.

La última vez que el recinto ubicado en el barrio de Les Corts acogió un partido del primer equipo femenino de fútbol fue el 27 de abril de 2023, en unas semifinales también de la 'Champions' que el equipo catalán jugó contra el Chelsea.

Será pues el primer encuentro que el conjunto entrenado por Pere Romeu dispute en dicho estadio desde su reapertura con un aforo parcial el pasado mes de noviembre.

Actualmente, el primer equipo de fútbol masculino está jugando sus partidos con una capacidad de unos 45.000 asientos.

La entidad catalana está pendiente de recibir la licencia 1C de las obras del estadio que le permitirá ampliar el aforo hasta los 62.000 espectadores con la reapertura del gol norte.

Con motivo del regreso del equipo femenino al templo azulgrana, el club ha publicado un vídeo con el lema "Spotify Camp Nou. Nuestro camino" en el que algunas jugadoras del primer equipo comparten qué significó pisar por primera vez el césped del estadio.

El club azulgrana ha puesto a la venta este jueves las entradas para los socios de la entidad, mientras que el público general y los peñistas podrán adquirirlas a partir de este viernes

Víctor Font le hace una promesa a la sección femenina

El empresario Víctor Font, aspirante a la presidencia del FC Barcelona, ha presentado "un tridente" formado por el preparador físico Francesc Cos, el formador Albert Puig y el analista Carles Planchart -los tres con pasado en el club- para dirigir el área de fútbol de la entidad si su proyecto gana las elecciones del próximo 15 de marzo.En un acto celebrado en Barcelona, la plataforma ‘Nosaltres’ ha detallado la hoja de ruta de una dirección deportiva que, según su líder, propone una "revolución" que consiste en suplir la figura del director deportivo actual por la de una dirección deportiva encabezada por estas tres figuras.

"En lugar de tener un director deportivo tendremos una dirección deportiva. Por primera vez, el equipo masculino, femenino y el fútbol base estarán trabajando de manera integrada, con sinergias. Trabajarán de manera común, con la Masia como base", ha explicado el empresario.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email