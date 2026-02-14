Deportivo 0-4 Sevilla: Exhibición exprés para dar potro salto

El Sevilla Femenino firma una gran goleada en el feudo gallego merced a una segunda parte espectacular con tres goles en menos de 20 minutos; duerme en la quinta plaza

El Sevilla Femenino está firmando una notable temporada y dormirá esta noche en la quinta posición, a la espera de lo que haga mañana el Atlético de Madrid, tras una exhibición en el feudo del Deportivo Abanca al imponerse por 0-4.

Las de David Losada fueron una auténtica apisonadora en la segunda mitad, en la que firmaron una goleada gracias a tres tantos en menos de 20 minutos y un cuarto al borde del final. Así, tras haber ganado la jornada pasada al Athletic, también por 4-0, ya suma 33 puntos y se posiciona por delante de las colchoneras, reflejo del rendimiento espectacular de las sevillistas en este curso.

Primera parte igualada

Lo cierto es que la primera mitad resultó igualada, con ocasiones por ambas partes. De hecho, el primer acercamiento del partido lo protagonizó el cuadro gallego, en el minuto 11, a la que respondió a la perfección Sullastres, aunque la jugada estaba invalidada.

Respondió el Sevilla con rapidez, merced a varias oportunidades que le permitieron rozar el primer tanto del choque. Así, Rosa Márquez firmó una magnífica jugada que remató Esther al lateral de la red en el 24'. Después le tocó el turno a Isa Álvarez, que también acarició el 1-0.

Veinte minutos mágicos del Sevilla

Sin embargo, sería en la reanudación cuando se desató el vendaval sevillista. Así, en el 52' Wifi abrió el marcador y ella misma se encargaría de ampliar distancias en el 68'. Solo tres minutos después, con el Sevilla ya imparable Kanteh se encargó de finiquitar el choque con el tercer tanto, que no el último.

El Deportivo, totalmente superado, no pudo reaccionar, y al borde del final llegó la puntilla de las nervionenses con la cuarta diana, obra de Andrea Álvarez. Todo un festival que consolida al Sevilla en la zona noble de la tabla, confirmando el éxito de este nuevo proyecto.

Ficha técnica:

Deportivo: Yohana; Vera, Raquel (Elena Vázquez, m.86), Barth, Samara (Monteagudo, m.86); Lucía Martínez (Bárbara, m.86), Paula Gutiérrez (Eva Dios, m.90), Olaya; Ainhoa, Espe Pizarro, Lucía Rivas (Marisa, m.63)

Sevilla: Sullastres; Alice Marques, Iris Arnaiz, Isa Álvarez, Esther Martín; Ali Redondo (Gemma Gili, m.63), Rosa Márquez, Cortés (Julia Torres, m.63); Kanteh (Hagel, m.76), Wifi (Andrea Álvarez, m.76), Raquel Morcillo (Alba López, m.85).

Goles: 0-1, m.52: Wifi. 0-2, m.68: Wifi. 0-3, m.70: Kanteh. 0-4, m.89: Andrea Álvarez.

Árbitra: Paola Cebollada (c. aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a Lucía Martínez, Lucía Rivas, Paula Gutiérrez y Ali Redondo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 de Liga F disputada en Riazor ante 631 espectadores.