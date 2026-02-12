La RFEF resta tres puntos al Levante Badalona por incumplir el reglamento médico

La Real Federación Española de Fútbol ha sancionado al Levante Badalona, equipo de la Liga F, con la deducción de tres puntos por el incumplimiento reiterado de la obligación de contar con un médico en los partidos oficiales. El club catalán había sido advertido hasta en seis ocasiones y ahora dispone de diez días para recurrir ante el Comité de Apelación

Tras varios avisos y advertencias más severas, el Levante Badalona pierde tres puntos en la clasificación de la Liga F por no garantizar la presencia de un médico en sus encuentros oficiales, una exigencia básica en el reglamento de la competición.

La decisión la ha adoptado la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, tras constatar que el incumplimiento no fue puntual. Según la resolución disciplinaria, el club había sido sancionado esta temporada en seis ocasiones por la misma conducta y, además, recibió una advertencia expresa en la jornada anterior sobre las consecuencias de persistir.

Qué dice el reglamento y por qué se aplica ahora

El artículo 39.1.h del Reglamento de Competiciones obliga a los clubes de la Primera división femenina a contratar a un médico adscrito a su plantilla, que debe estar presente durante los partidos y asumir responsabilidades relacionadas, entre otras cuestiones, con el control antidopaje. También debe acudir a los entrenamientos.

No es un detalle menor. La cobertura médica forma parte de las garantías mínimas en una liga profesional. Desde la federación se considera que el Levante Badalona incurrió en un “incumplimiento consciente y reiterado”, lo que activa el artículo 93 del Código Disciplinario.

Ese precepto contempla sanciones por infracción grave cuando se desobedecen órdenes u obligaciones reglamentarias dictadas por los órganos federativos competentes. Entre las posibles medidas figura la multa económica, entre 602 y 3.006 euros, y la deducción de hasta tres puntos en la clasificación final, que es la sanción aplicada en este caso, a la espera de conocer el apartado económico.

"Multa y deducción de tres puntos en la clasificación final, por Incumplimiento, consciente y reiterado, de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias que dicten los órganos federativos competentes, debido a la incomparecencia de un médico del club en el encuentro (artículo 39.1.h del Reglamento de Competiciones de la RFEF), habida cuenta de la reiteración del Club al haber sido sancionado esta temporada en 6 ocasiones y la advertencia expresa, notificada en la jornada anterior, de la aplicación de esta sanción en caso de persistir en su conducta", recoge la sanción emitida por la RFEF.

Consecuencias deportivas inmediatas

Más allá del impacto económico, la resta de puntos altera directamente la situaci��n clasificatoria del equipo. En una categoría donde la permanencia y los objetivos deportivos se deciden por márgenes estrechos, tres puntos pueden marcar un antes y un después.

La sanción llega en un momento delicado del calendario, cuando restan tan solo diez jornadas para finalizar la Liga. Con esta sanción, el equipo, que lideraba la zona media de la tabla, caerá del séptimo al undécimo puesto, lo que añade presión competitiva al vestuario y al cuerpo técnico. La resolución subraya que la reiteración y la advertencia previa han sido determinantes para adoptar una medida de este calibre.

Diez días para recurrir

El Levante Badalona dispone ahora de un plazo de diez días para presentar alegaciones ante el Comité de Apelación. Será ese órgano el encargado de revisar la decisión y determinar si se mantiene la deducción o si procede alguna modificación.

El caso reabre el debate sobre las exigencias estructurales en el fútbol femenino profesional español. La profesionalización no solo implica crecimiento mediático o deportivo, sino también el cumplimiento estricto de las normas que garantizan la seguridad de las jugadoras y el correcto desarrollo de la competición.