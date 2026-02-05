El Barça destroza al Real Madrid y se clasifica para las semifinales de la Copa de la Reina

Las azulgranas se impusieron con una autoridad aplastante sobre las blancas en el estadio Alfredo Di Stéfano

El Barcelona accedió a las semifinales de la Copa de la Reina, recuperó con otra goleada (0-4) el poderío de los clásicos del pasado y ensanchó de nuevo la distancia que sentía que recortaba un Real Madrid que seguirá extendiendo en el tiempo la búsqueda de su primer título tras un nuevo capítulo de inferioridad en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Un duelo, que para muchos era una final anticipada, en unos cuartos de final en los que el Barcelona recuperó su poderío, sin concesiones, para asestar un golpe duro, difícil de asimilar para un Real Madrid sin pegada y endeble en defensa. Se sostuvo en el partido por las paradas de Misa y acabó goleada en cuanto Ewa Pajor puso el acierto.

Doce días después de sentirse cerca, pese a caer 2-0 en la final de una Supercopa competida hasta el último suspiro y sentenciada por el conjunto azulgrana en el añadido, el Real Madrid medía su crecimiento. Sus buenas sensaciones desde el cambio de técnico y la competitividad exhibida con Pau Quesada se desplomaron ante el gran rival.

Extendió su planteamiento, con presión alta, buscando el robo en campo contrario y a punto estuvo de sacarle partido en el arranque. Athenea robó un pase atrás a la portera pero, escorada, no se atrevió a definir y buscó un pase sin éxito. El partido estaba marcado por la pelea en la medular y las imprecisiones hasta que el Barcelona fue imponiendo su mayor calidad con balón.

Es donde se impone la calidad de Patri Guijarro que conectó con Alexia para comenzar a teñir el duelo de azulgrana. Vicky López dejaba el primer intento, Alexia el segundo, ambos con disparos desviados pero avisos igualmente, antes de la acción desgraciada de la noche fría y lluviosa en Valdebebas. Laia Alexandri se marchaba llorando desconsolada en camilla tras sufrir una lesión de rodilla.

No afectó a su equipo, ya lanzado, que abrió el marcador de la misma manera que la final de la Supercopa, con un saque de esquina. A los 21 minutos Alexia remataba a placer, en el área chica, sin marca del rival tras irse de la vigilancia de Sara Däbritz.

El Real Madrid no encontraba la manera de generar, con un centro del campo superado y serias dificultades para superar su campo. Víctima de la presión rival, comenzó a pasar dificultades. Vicky López desequilibraba y Misa sostenía a su equipo con sus pardas. Claudia Pina, de diestra, tenía la sentencia, y la madera repelía el disparo de Vicky tras irse con facilidad de tres rivales sin tensión defensiva.

Fue cuando en un largo añadido, Caroline Weir de zurda pudo empatar, y lo hizo Athenea pero fue anulado. De su garra surgieron las leves esperanzas madridistas. En el nueve del añadido marcaba un gran gol sorprendiendo con su disparo lejano picado a Cata Coll, pero partiendo por milímetros adelantada en el arranque de jugada. Ese impulso del final del primer acto se extendió en el arranque del segundo y duró hasta el segundo tanto del Barcelona.

Cata Coll frenó a Athenea y el despertar azulgrana se llevó todo por delante. Misa evitó dos, pero erró a la tercera, a los 67 minutos, en el disparo de Pajor desde fuera del área con un bote traicionero que no pudo detener.

Ya no hubo freno para un Barcelona imparable que pasó por encima sin piedad de un Real Madrid que perdió el aliente. Salma Paralluelo, tras un gran pase con el exterior de Patri Guijarro, firmaba el tercero en boca de gol, y Pajor cerraba su doblete con tranquilidad ante un rival volcado en busca de un imposible.

Ficha técnica:

Real Madrid: Misa, Eva Navarro (Sheila García, m.85), María Méndez, Lakrar, Yasmim; Caroline Weir (Bruun, m.68), Sara Däbritz (Irune Dorado, m.75) Angeldahl (Toletti, m.68); Athenea, Linda Caicedo y Feller (Redondo, m.75).

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Alexandri (Aicha Camara, m.17), Brugts; Patri Guijarro, Vicky López (Clara Serrajordi, m.57), Alexia Putellas; Graham (Nazareth, m.71), Pajor y Claudia Pina (Salma Paralluelo, m.71).

Goles: 0-1, m.20: Putellas. 0-2, m.67: Pajor. 0-3, m.73: Salma Paralluelo. 0-4, m.81: Pajor.

Árbitra: Amonestó a Navarro (36) y Doirado (84) por el Real Madrid; y al técnico del Barcelona Pere Romeu (6) y Claudia Pina (70) por el Barcelona.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano ante unos 3.800 espectadores.