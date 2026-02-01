Barcelona 4-1 Sevilla Femenino: Derrota más que digna ante un rival inabordable

Alba Cerrato hizo en las postrimerías el tanto del honor para las de David Losada, que siempre dieron la cara e, incluso, tuvieron más oportunidades para marcar, incluido un tiro al larguero

El Sevilla FC Femenino caía derrotado este domingo ante el inabordable FC Barcelona a domicilio (4-1). Las de David Losada buscaban dar una buena imagen y, aunque comenzaron bien plantadas, finalmente sucumbieron ante la efectividad del actual líder destacado de la Liga F, que fue determinante en el duelo que cerraba la jornada, poniendo fin a una etapa complicada del calendario.

En la primera mitad, el equipo nervionense supo aguantar inicialmente las acometidas del conjunto de Pere Romeu. Eso sí, pasado el ecuador y con cierta polémica, Kika Nazaret logró anotar el primer tanto del encuentro con un remate de espaldas dentro del área que pudo ser falta. Lejos de amedrentarse, las foráneas tuvieron el empate después de un gran disparo de Iris Arnaiz que no se lo pensó, pero que se encontró con el travesaño. Poco después, alcanzada la media hora, Sidney logró el segundo tanto para las suyas después de una jugada aislada, sin que el marcador sufriera mayor alteración antes del descanso, pese a que también apareció la siempre brillante Esther Sullastres para evitar el tercero culé con una intervención con los pies.

En la segunda mitad, Fatou Kanteh pudo recortar diferencias en un mano a mano con Cata Coll que logró solventar sin problemas la guardameta mallorquina, repitiéndose el duelo minutos más tarde, de nuevo con poca fortuna para la atacante blanquirroja. Eso sí, quienes sí pudieron aprovechar algunas de sus ocasiones fueron las locales Salma Paralluelo y Kika Nazaret, que se aprovecharon de la calidad de Alexia Putellas tras la salida de la 'Balón de Oro' al terreno de juego para ampliar la renta. Pese a los cuatro goles, el equipo sevillista logró el más difícil todavía, anotar: Alba Cerrato, tras una buena jugada de Andrea Álvarez, definió a la perfección.

Ficha técnica del FC Barcelona - Sevilla FC de la Liga F

FC Barcelona: Cata Coll; Aïcha, Paredes (Aleixandri 61'), Torrejón, Carla Julià (Brugts 71'); Serrajordi (Patri Guijarro 62'), Sidney, Kika Nazaret; Paralluelo, Pajor (Alexia 61') y Graham.

Sevilla FC: Sullastres; Débora García (Julia Torres 79'); Eva Llamas, Isabel Álvarez, Raquel; Alicia (Alice Marques 79'), Iris Arnaiz, Millaray Cortés (Chantal Hagel 61'); Fatou Kanteh, Rosa Márquez (Gemma 61') y Alba Cerrato.

Árbitra: López Osorio (comité extremeña). Amonestó a la visitante Rosa Márquez.

Goles: 1-0 (25') Kika Nazaret; 2-0 (30') Sidney; 3-0 (62') Salma Paralluelo; 4-0 (73') Kika Nazaret; 4-1 (84') Alba Cerrato.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga F Moeve, disputado en el Estadi Johan Cruyff ante más de 5.000 espectadores.