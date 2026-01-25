Sevilla 4-2 Levante: Martín-Pozuelo, Álvarez, Cortés, Márquez y el VAR pintan la vida de Rosa

El conjunto sevillista vuelve a la senda del triunfo tras las dos derrotas consecutivas y vuelve a la pelea por la quinta plaza en la clasificación de la Liga F cerrada por las granotas, con sólo cinco puntos

El Sevilla FC Femenino se ha impuesto por 4-2 al Levante UD Femenino en el duelo correspondiente a la jornada 18 en la Liga F que se ha celebrado en la matinal de este domingo en el Estadio Jesús Navas. El equipo nervionense se ha impuesto al colista (sólo 5 puntos) para hacerse fuerte en el 'Top 6': adelanta momentáneamente al Madrid CFF, empata a 27 puntos con la quinta plaza del Atlético de Madrid y ve aa sólo dos al cuarto, el Costa Adeje Tenerife (29).

Si bien la superioridad sevillista ha sido manifiesta, en el encuentro ha tenido mucho peso las decisiones del VAR, que autorizaron un penalti y sendos tantos locales; así como rechazó señalar pena máxima a favor de las visitantes cuando el marcador acababa de recortarse hasta el 4-2 final. Tras arrancar 2026 con sendas derrotas ante Real Madrid y Real Sociedad, el Sevilla FC vuelve a pintar de rosa su camino.

Golazo de Martín-Pozuelo y penalti aprovechado por 'Las Álvarez' para encarrilar el triunfo

El partido se puso de cara muy pronto. Tras una fase de tanteo inicial con ambos equipos bien plantados, la carrilera zurda Esther Martín-Pozuelo abrió el marcador en el 20' con un golazo en un disparo desde fuera del área que se coló cerca de la escuadra izquierda levantinista; mientras que el segundo llegó en el 38' por medio de Isa Álvarez, quien transformó un penalti provocado por Andrea Álvarez que necesitó de una larga revisión del VAR.

El juego se reanudó con 2-0 y con un extenso tiempo añadido en el que Rosa Márquez reaccionó al tanto de Raiderlin Carrasco en el 45' para recortar distancias en el marcador. De nuevo tuvo que entrar el vídeo arbitraje para que el 3-1 subiese al marcador una vez chequeado que tanto la asistente Fatou Kanteh como la goleadora estaban en posición legal.

En la reanudación, el Sevilla FC ya no dio pie a la reacción del Levante UD y sentenció nada más salir de vestuarios con la diana de Millaray Cortés para el 4-1, en un certero disparo cruzado tras recibir en corto un saque de esquina botado por Isa Álvarez en el que el VAR, por tercera vez, dio la razón a las locales al concluir que la posición de Andrea Álvarez no interfería.

La exsevillista Ana Franco lidera el intento de reacción del Levante

Aún habría una cuarta intervención del VAR con inclinación al mismo lado de la balanza, pues en el 71' rechazó señalar un penalti que el Levante reclamaba con insistencia tras una caída en el área de la exsevillista Ana Franco, que justo antes acababa de reducir diferencias con el 4-2 anotado con un remate sobre la misma línea y que lideraba los intentos granotas ante un Sevilla FC que se metía en problemas cada vez que levantaba el pie del acelerador pero logró mantener el control hasta el pitido final.

Ficha técnica del Sevilla - Levante de Liga F

4.- Sevilla FC Femenino: Sullastres; Débora García (Alba López 67'), Eva Llamas, Isabel Álvarez, Martín-Pozuelo; Iris Arnáiz (Xenia Barrios 68'); Fatou Kanteh (Lucía Moral 82'), Alicia Redondo, Millaray Cortés, Rosa Márquez; y Andrea Álvarez (Alba Cerrato 55').

2.- Levante UD Femenino: Andrea Tarazona; Alharilla, Eva Alonso, Teresa Mérida, Le Guilly (Gabaldón 54'); Dolores Silva, Ainhoa Bascuñán (Ariana Arias 53'), Carolina Marín (Soliveres 54'), Raiderlin Carrasco (Naolia Traoré 66'); Ana Franco y Erika González.

Árbitra: Andrea Fírvida Fernández (colegio gallego). Amonestó a las locales Andrea Álvarez, Lucía Moral, Millaray Cortés y Martín-Pozuelo; así como a las visitantes Bascuñán, Carrasco, Martín y Alonso.

Goles: 1-0 (20') Martín-Pozuelo; 2-0 (38') Isa Álvarez, de penalti; 2-1 (45') Raiderlin Carrasco; 3-1 (45+7') Rosa Márquez; 4-1 (49') Millaray Cortez; 4-2 (65') Ana Franco.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 18 en la Liga F disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla.