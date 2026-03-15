Mallorca - Espanyol, en directo el partido de la jornada 28 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde RCD Mallorca y RCD Espanyol se enfrentan en la jornada 28 de LaLiga en un encuentro vital para el devenir final de ambos equipos. Los bermellones, en descenso, reciben en el Estadio de Son Moix a un conjunto perico incapaz de ganar en 2026

Este encuentro abre los partidos del domingo en la jornada 28 de LaLiga, donde se disputarán otros 3 encuentros. Todos ellos estarán disponibles en ESTADIO Deportivo, como parte de nuestra cobertura semanal del campeonato de Primera división

El conjunto bermellón, entrenado por Martín Demichelis, llega empatar 2-2 en El Sadar ante Osasuna, cuando iba dominando con dos goles de ventaja en la segunda mitad. Con cinco partidos sin conocer la victoria, antes del duelo en Pamplona sumaban cuatro derrotas consecutivas

Por su parte, Manolo González vive una racha muy negativa con el Espanyol. El conjunto perico sigue sin conocer la victoria en 2026, empatando su último duelo 1-1 ante el Real Oviedo, colista en Liga, en el RCDE Stadium. Así suma 3 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco enfrentamientos

Este encuentro tendrá lugar en el Estadio de Son Moix, el remodelado hogar del RCD Mallorca, con capacidad para más de 26.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Ricardo de Burgos , que contará con José Antonio López en el VAR

El conjunto bermellón llega como décimo octavo clasificado tras obtener 25 puntos repartidos en 6 victorias, 7 empates y 14 derrotas. De momento, la salvación sigue a una victoria de distancia

El equipo perico sigue en la pugna por una plaza europea, donde sus 37 puntos le han dejado a mitad de camino entre sellar el billete o quedar en media tabla. Así, el Espanyol acumula 10 victorias, 7 empates y 10 derrotas

El técnico del Mallorca repasó la situación del equipo, alabó a Sergi Darder e hizo un llamamiento a la afición, donde incluyó a Rafa Nadal

El técnico uruguayo del Real Oviedo aprovechó su comparecencia para hacer autocrítica tras la derrota ante el Rayo Vallecano, y dar confianza a la afición carbayona en un partido clave

El conjunto bermellón llama a los suyos para sentirse apoyados en una cita clave del calendario. La salvación pasa por Son Moix y el aficionado lo sabe

El jugador del Espanyol habló en la previa para mandar un mensaje desde el vestuario, después de más de 2 meses sin conocer la victoria: "No ganar pesa. Son muchas jornadas. Pero eso no debe convertirse en ansiedad. Vamos con confianza de cara al domingo"

La hora del almuerzo del domingo trae consigo un partido muy importante en la clasificación de LaLiga EA Sports. Con la jornada 28 entramos en los últimos diez encuentros del campeonato, y en este fin de semana repleto de fútbol, el Estadio de Son Moix vivirá un apasionante duelo entre Mallorca y Espanyol.

Con dinámicas bastante parecidas para bermellones y pericos, sus objetivos y situaciones clasificatorias son muy dispares. El equipo de Demichelis quiere abandonar los puestos de descenso, mientras que, Manolo González debe conducir a su equipo hacia la primera victoria del año para ser eliminado de la ecuación europea.

Así llega el RCD Mallorca

El conjunto de Demichelis, que debutará como entrenador local con el Mallorca, suma una peligrosa tendencia negativa en sus últimos enfrentamientos. De las cinco últimas jornadas solo han podido puntuar en una. El empate 2-2 en El Sadar ante Osasuna, cuando iba dominando con dos goles de ventaja en la segunda mitad. Antes de ello, cuatro derrotas consecutivas para un equipo que empieza a perder el tren de la permanencia.

Con 25 puntos, los bermellones se colocan en la zona roja de la clasificación, pendientes de una permanencia que cada vez se pone más cara. Aún la salvación se encuentra a una victoria de diferencia, pero no puntuar en la tarde de hoy supondría un duro golpe anímico.

Con 44 goles en contra, el Mallorca tiene a una de las plantillas más goleadas del campeonato, donde los 31 goles a favor, más que muchos equipos situados en la zona media, han perdido su efecto. De nada valen las 18 dianas de Muriqi si el equipo no es capaz de cerrar los partidos.

Así llega el RCD Espanyol

En una posición clasificatoria mucho más favorable llegan los pericos, que aún viven de lo cosechado en la primera vuelta. En lo que llevamos de competición desde el 1 de enero, los de Manolo González no han sido capaces de encontrar el camino de la victoria, sumando 3 empates y 2 derrotas en las últimas cinco jornadas.

Su último partido, un empate 1-1 ante el colista, el Real Oviedo, en una noche donde los blanquiazules debieron de haber podido golear, pero su falta de efectividad acabó anulando las opciones de remontada.

Aún dentro de la pugna por una plaza en Europa, sus 37 puntos invitan a pensar en una permanencia casi hecha, pero no a un billete para la próxima Europa League. Con Celta y Real Betis marcando distancia, una victoria en esta jornada les ayudaría a recortar puntos, ya que ambos equipos se miden en Balaídos. De no ser así, la Real Sociedad llega con fuerza para alterar el orden europeo.

El Espanyol - Mallorca de la ida

En la jornada 4 del presente campeonato, el RCD Stadium vio como el Espanyol se impuso de forma agónica a un gran Mallorca. A pesar de empezar ganando con goles de Pere Milla y Roberto en la primera mitad. Un doblete de Muriqi nada más comenzar el segundo tiempo les hizo sufrir hasta el final. Donde Kike García anotaría de penalti el tanto de la victoria.

En aquel entonces el Espanyol empezaba a mostrar señales de fortaleza, instaurándose en la zona noble de la clasificación, mientras el Mallorca empezaba a conocer el descenso. Aun así, el conjunto bermellón propuso más, acabó con mayor porcentaje de posesión y dominando en las estadísticas tanto ofensivas como defensivas.