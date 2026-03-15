RCD Mallorca - RCD Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 28 de LaLiga

Son Moix disfrutará de un Mallorca - Espanyol con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Demichelis buscarán la victoria que les permita comenzar a escalar puestos para así poder salir de la crítica situación en la que se encuentran

Mallorca y Espanyol se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga que se disputará en Son Moix y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, domingo 15 de marzo.

Una cita que es muy importante para los dos conjuntos debido a la mala situación que atraviesan. El conjunto catalán respira mucho más tranquilo que su rival. El Espanyol, con los buenos resultados obtenidos en sus primeros partidos, ha conseguido estar lo suficientemente tranquilo. El cuadro perico ha perdido su puesto europeo por el que aún pelea hasta final de temporada. Por otro lado, el RCD Mallorca sigue en puestos de descenso a segunda división. Con Demichelis en el banquillo balear, el Mallorca trata de salvar la categoría en la que no gana desde el pasado dos de febrero.

Dinámicas similares, situaciones distintas

Se miden dos equipos con objetivos distintos pero en situaciones totalmente similares. Una victoria del Mallorca podría ser un golpe sobre la mesa para alejarse momentáneamente del descenso. Tras cinco partidos sin ganar, la situación en Mallorca es crítica a pesar de tener al segundo máximo goleador de LaLiga.

Mallorca No Iniciado - Espanyol

Los de Manolo González atraviesan el peor momento de una temporada que empezó a las mil maravillas para el cuadro perico. Después de estar asentado en los puestos europeos de LaLiga tras la primera vuelta y ver uno de los mejores equipos que se recuerdan en los últimos años en Cornellá, ahora la realidad es que el equipo no responde. La tranquilidad por mantener la categoría está presente en la ciudad condal, pero colarse en los puestos europeos sigue siendo un objetivo cercano que desean conseguir en el RCDE Stadium.

RCD Mallorca - RCD Espanyol: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Mallorca ante el Espanyol, correspondiente al partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputará en Son Moix hoy domingo 15 de marzo de 2026, a partir de las 14:00 horas. Se esperan lluvias y una temperatura de 12º durante la hora del partido.

RCD Mallorca - RCD Espanyol: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

RCD Mallorca - RCD Espanyol: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de Son Moix. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.