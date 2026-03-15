Demichelis celebra el ansiado triunfo del Mallorca: "Nos debíamos una victoria"

Martín Demichelis, entrenador del RCD Mallorca, destacó la importancia de la victoria frente al RCD Espanyol por 2-1 en la jornada 28 de LaLiga. El técnico argentino subrayó el valor emocional del triunfo en Son Moix y agradeció el apoyo de la afición para salir de la zona de descenso

El Mallorca logró una victoria de gran valor ante el Espanyol en el Estadio de Son Moix en un partido marcado por la intensidad y la tensión competitiva. El conjunto balear remontó el encuentro tras empezar por detrás en el marcador y sumó tres puntos fundamentales para salir de la zona de descenso.

Tras el encuentro, el entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, compareció en rueda de prensa visiblemente satisfecho por el resultado y por la reacción del equipo. “Primero, feliz por haber logrado los tres puntos. Los chicos lo necesitaban”, señaló el técnico argentino al comenzar su análisis del partido.

El entrenador también quiso agradecer públicamente el respaldo recibido desde la grada durante el encuentro. “La institución y los hinchas lo necesitaban. Quiero agradecerles el recibimiento que nos hicieron. Incluso cuando íbamos perdiendo siguieron apoyando”, afirmó.

Una victoria con peso emocional

Pero más allá del resultado deportivo, Demichelis insistió en que el triunfo tiene un fuerte componente emocional para el equipo. El técnico explicó que el grupo necesitaba recuperar confianza después de varios partidos complicados y destacó la actitud de los jugadores durante la semana. “Repito que es un grupo muy receptivo, muy predispuesto. Nos debíamos un triunfo”, aseguró.

Según explicó el entrenador argentino, el descanso fue un momento clave para reactivar al equipo cuando el marcador era desfavorable. “Había mucho de lo emocional en el entretiempo. Les pedí calma, ser positivos y seguir insistiendo”, explicó.

La polémica arbitral y el gol validado

Pero el encuentro también estuvo marcado por varias acciones polémicas que generaron debate tras el pitido final. Demichelis evitó entrar en una crítica directa al arbitraje, aunque defendió la validez del gol del empate tras la revisión del VAR: “Yo opino poco de las decisiones arbitrales porque a veces te favorecen y otras te perjudican”.

El técnico aseguró que, desde su posición, la repetición no mostraba una acción clara de falta en la acción anterior al gol de la remontada. “Desde el ángulo que tenía yo vi que lo repitieron muchas veces y no había una imagen clara de que Samu golpeara al rival. Creo que por eso terminaron convalidando el gol”, señaló.

También rechazó valorar las críticas de Manolo González, el entrenador del Espanyol, sobre las decisiones arbitrales. “No puedo involucrarme en lo que haya dicho el otro entrenador ni lo escuché. Cada uno sabrá defender su palabra”, afirmó.

Un planteamiento ofensivo para remontar

Pero el giro del partido también tuvo que ver con las decisiones tácticas del entrenador. Demichelis reconoció que en la segunda mitad apostó por un planteamiento claramente ofensivo para buscar la remontada. “Entendía que dominábamos mucho y que debíamos hacer más ancho el campo”, explicó.

El técnico argentino detalló que el equipo terminó con una estructura muy ofensiva en el tramo final. “Terminamos prácticamente con un 2-1-7. Había muchos jugadores ofensivos porque la situación lo requería”, señaló.

El propio Demichelis reconoció que esa apuesta podía haber sido muy criticada si el resultado no hubiera sido favorable. “Si no hubiese salido bien seguramente me habrían cuestionado mucho esa decisión”, admitió.

La importancia de la unión en el club

Pero el entrenador también quiso poner en valor el papel del entorno del club en la victoria. Demichelis había pedido unión durante la semana y considera que esa conexión entre equipo y afición fue clave para lograr la remontada. “Pedíamos unión y hoy recibimos un gran recibimiento. Pedíamos calma y estar juntos hasta el final”, explicó.

El técnico considera que el partido refleja el camino que debe seguir el Mallorca en el tramo final de la temporada. “Hoy es un ejemplo de que no va a ser fácil, pero vamos entendiendo por dónde es el camino”, afirmó.

El objetivo: asegurar la permanencia

Pero más allá del estilo de juego o del rendimiento puntual, Demichelis dejó claro cuál es el gran objetivo del equipo. El entrenador argentino fue directo al hablar de las metas del Mallorca en este tramo final de LaLiga. “No vine a mostrarme como entrenador. Quiero que el Mallorca se salve”, afirmó con contundencia.

Demichelis también expresó su satisfacción por trabajar en el club balear y por el recibimiento que ha tenido desde su llegada. “Estoy feliz aquí. Es un club extraordinario y me recibieron con los brazos abiertos”, explicó.

Por último, el técnico concluyó señalando que el equipo debe mantener la concentración y seguir sumando puntos en las jornadas que restan: “Quedan pocos partidos y hay que seguir puntuando. Un día a la vez”.

Tras la victoria frente al Espanyol, el próximo compromiso del Mallorca, ante el Elche, será nuevamente determinante en la lucha por la permanencia. Tras esta victoria ante el Espanyol, el equipo afronta las próximas jornadas con el objetivo de consolidar su reacción y asegurar cuanto antes su continuidad en LaLiga.