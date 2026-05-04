El Mallorca confirma el éxito con el fichaje de Martin Demichelis

El técnico argentino suma 14 puntos en sus primeras ocho jornadas al frente de los bermellones. Solo Barcelona, Villarreal y Real Madrid mejoran este bagaje en el mismo tramo

El Mallorca tomó la decisión de despedir a Jagoba Arrasate el pasado mes de marzo cuando los bermellones, a falta de 12 jornadas para el final de la temporada ocupaban puestos de descenso en LaLiga EA Sports. El Mallorca trajo a Arrasate en junio de 2024 tras la salida de Javier Aguirre y con un contrato por tres temporadas.

Cuando se cumplió una y media de este contrato, los números terminaron provocando su despido. En este momento el Mallorca tomó una decisión arriesgada ya que trajo a un Martin Demichelis sin experiencia en el fútbol español y con la papeleta de sacar a los bermellones de puestos de descenso.

El técnico argentino, que había sido asistente en el Bayern de Múnich y primer entrenador tanto en River Plate argentino como en Monterrey argentino, aterrizaba en España. LaLiga no era desconocida para Martin Demichelis que anteriormente había estado como futbolista en Málaga, Atlético de Madrid o Espanyol. Después de ocho jornadas al frente de los de Son Moix, sería el cuarto en una hipotética clasificación virtual desde su llegada con 14 puntos sobre 24.

Demichelis disipa las dudas con sus números en el Mallorca

Los 14 puntos del Mallorca de Demichelis en las ocho primeras jornadas del argentino al frente del conjunto bermellón podrían parecer sencillos de conseguir. En una clasificación teniendo en cuenta como punto de partida su llegada al Mallorca, el cuadro de Son Moix sería cuarto y solo sería superado por Barcelona (24 puntos), Villarreal (17) y Real Madrid (17).

El dato de Demichelis con el Mallorca cobra más valor si cabe si se tiene en cuenta que los ocho enfrentamientos que ha tenido en Liga, todos han sido ante equipos que le superaban en la clasificación antes de su llegada.

El Mallorca de Demichelis venció en cuatro de esos ocho partidos haciendo morder el polvo a equipos como Espanyol (2-1), Real Madrid (2-1), Rayo Vallecano (3-0) y Girona (0-1). Con el último triunfo ante el Girona del pasado fin de semana, el Mallorca logró reencontrarse con los triunfos lejos de Son Moix, hecho que no se daba desde octubre del pasado año cuando vencieron en el Sánchez Pizjuán al Sevilla en el que hasta el momento había sido la única victoria a domicilio de los bermellones. Como único 'pero' que se le podría poner a los datos de Demichelis y 'su' Mallorca, sería que en esos ocho duelos al frente del banquillo, solo en dos ha sido capaz de que su equipo deje la portería a cero.

Con estos números, el Mallorca ha pasado de estar en puestos de descenso a ocupar la posición número 15 con 38 puntos y tener el descenso a cuatro unidades a falta de que el Sevilla dispute su encuentro de este lunes. En caso de triunfo del Sevilla, el Mallorca mantendría su posición en la tabla pero tendría el descenso a dos con el Deportivo Alavés marcando la frontera.

El Mallorca depende de sí mismo

El Mallorca, a pesar de no haber amarrado aún la permanencia matemática en LaLiga EA Sports, tiene a su favor que depende de sus propios resultados para seguir una temporada más en Primera. Los bermellones tienen por delante cuatro jornadas en las que se medirán a un Villarreal que ya ha certificado su plaza de Champions League, al Getafe que aún pelea por entrar en Europa y a Levante y Real Oviedo en la última jornada. En el caso de los carbayones, hay serias posibilidades de que lleguen con el descenso matemático.

Sobre la salvación, Demichelis se mostró satisfecho por conseguir los tres puntos ante el Girona y apostó por seguir entrenando bien: "No sé en cuánto estarán las cuentas, pero siempre les repito a los chicos que hay que mirarse a nosotros mismos, que era una ventaja jugar primero en esta jornada, que sigue dependiendo de cómo nos entrenemos, de cómo convivamos, de lo profesional y de lo exigente que seamos entre nosotros mismos".

Además, comentó la importancia de dejar la portería a cero: "Está claro que sostener el cero de los ocho partidos, creo, sí, solo lo pudimos lograr en dos fuera de casa. Nos habíamos puesto en ventaja de nuevo, entonces claro que hubiese sido un golpe emocionalmente muy fuerte, en caso de no poder volver a conseguirlo".