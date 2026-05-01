Girona 0-1 Mallorca: Samú Costa y Leo Román firman un paso de gigante hacia la permanencia en LaLiga

Samú Costa marcó en el 44 tras un gran centro de Mujica que el portugués remató a placer en el segundo palo. Los de Míchel dispusieron de las mejores ocasiones en el segundo tiempo pero no terminaron por materializarlas en goles

Girona y Mallorca se veían las caras este viernes en el arranque de la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Los de Míchel y los de Demichelis no tienen aún cerrada su permanencia en Primera pero los baleares son los que tienen más apuros a nivel clasificatorio. Parecía que eso fue motivo más que suficiente para que el Mallorca saliese al césped de Montilivi tratando de meter una marcha más desde el primer minutos.

Leo Román evita el gol de Echeverri en el Girona

El Girona trató de hacerle daño desde el arranque al Mallorca a través de la velocidad ya que parecía que era la única forma que encontraban los de Míchel para generar espacios en la defensa bermellona. Tsygankov fue uno de los más activos en el Girona durante la primera mitad y dispuso de una ocasión y trató de dar otra a sus compañeros. Pero la más clara para el Girona la tuvo Echeverri en el 19 cuando un fallo en defensa de los bermellones dejó al delantero en un claro mano a mano con Leo Román. El guardameta mallorquinista evitó el tanto gironí con una gran parada.

Muriqi avisa y Samú Costa machaca dn Montilivi

Muriqi, máximo goleador histórico del Mallorca dispuso de una gran ocasión cuando se cumplía la primera media hora de partido. Tras una gran acción por la izquierda de Sergi Darder, el de Artá se la puso al kosovar en la frontal del área y solo Vitor Reis bajo palos evitó el tanto bermellón.

Pero no pudo evitar el gol el Girona en el 43 cuando Mojica, en la esquina del área, esperó un movimiento favorable de sus compañeros y vio a Samú Costa llegando desde atrás para que el portugués rematase casi a placer ante un Gazzaniga que no pudo hacer nada por evitar el tanto mallorquinista. De camino al descanso, Kalumba se marchó con claros gestos de dolor en su pierna izquierda.

El Girona aprieta y merece el empate ante el Mallorca

El Girona sabía que tenía que dar un paso al frente para tratar de no encajar la tercera derrota consecutiva. Los de Míchel empezaron a encerrar al Mallorca y acumularon dos ocasiones en los minutos 53 y 55 con sendos palos obras de Joel Roca y Ounahi. El Mallorca no lo estaba pasando bien pero los bermellones fueron aguantando el marcador y con balones en largo a Muriqi buscó fijar defensores gironís en la zona de atrás del sistema catalán.

Tras ese primer arreón de la segunda parte, el Girona perdió claridad e intensidad y el Mallorca decidió no arriesgar ya que a falta de un cuarto de hora para el final del tiempo reglamentario tenía una ventaja mínima pero muy valiosa en la carrera por seguir en Primera el año que viene.

El Girona puso toda la carne en el asador con la salida de Bryan Gil y Stuani. Estos cambios le dieron más frescura al ataque gironí pero el Mallorca supo sostener el marcador a pesar de las intentonas de los 'extras' desde el banquillo. El Mallorca con este triunfo se aleja del descenso a cuatro puntos y además de igualar al Girona en 38, supera a los de Míchel en la tabla.