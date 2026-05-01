Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, en directo el partido del 'play off' de la Euroliga en vivo online

Sin el lesionado Walter Tavares, Sergio Scariolo deberá armar una sólida defensa para intentar marcharse de Madrid con una renta favorable que le permita seguir manteniendo el factor cancha en su poder

¡Buenas tardes! Arrancamos nuestro directo de este segundo partido de la serie que Real Madrid y Hapoel Tel Aviv disputarán esta noche en el Movistar Arena de la capital española. Un partido que puede ser clave para las aspiraciones de los blancos. Y Scariolo no se fía ni un pelo del conjunto israelí, que ya les puso en serios aprietos en el último cuarto del primer partido.

Dos ausencias marcarán sendos quintetos. En el Real Madrid, Scariolo ha perdido a Walter Tavares, mientras que Elijah Bryant no estará en el bando visitante. Ambos cayeron lesionados en el primer encuentro y todavía no saben cuándo podrán reaparecer.

El elegido para entrar en la convocatoria por Tavares es el italiano Procida .

¡OJO! Elijah Bryant, finalmente, estará disponible para Itoudis y el Hapoel. Cuando todos pensábamos que sería baja, ha salido a calentar. Veremos a ver para cuánto tiempo está, porque acabó muy mermado físicamente el pasado miércoles.

El Real Madrid, que venció el duelo inicial de la eliminatoria al mejor de cinco de cuartos de final de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv, tratará de ampliar su renta repitiendo victoria en el segundo, que se disputará de nuevo en el Movistar Arena, de la capital española.

Y lo hará sin uno de sus hombres clave, el pívot Walter Tavares. El caboverdiano jugó menos de tres minutos en el primer choque, pues se retiró a los vestuarios para no volver tras un mal apoyo. Según ha confirmado el club, sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que queda 'pendiente de evolución'.

Su ausencia complica todo para el conjunto blanco, a pesar de que este fue capaz de suplirla con garantías en el primer encuentro de la serie. En esa cita, apoyado por una gran defensa, disputó una excelente primera parte y consiguió conservar durante muchos momentos una renta favorable por encima de la decena de puntos.

Scariolo preocupado con el final del primer partido

Sin embargo, el enfrentamiento también dejó alguna cosa a mejorar para el equipo de Sergio Scariolo, principalmente la gestión de los últimos minutos, que pudieron costarle un triunfo que tenía en la mano toda vez que el rival llegó a colocarse a cuatro puntos tras una serie de tres triples consecutivos en poco más de un minuto.

En la previa, el base argentino Facu Campazzo afirmó que cree que el siguiente duelo se asemejará más a lo vivido en esos instantes finales: "Espero algo más parecido a lo de los últimos cinco minutos, embarrando mucho el partido, sacándonos un poco de quicio. Tienen jugadores que en el uno contra uno te pueden hacer mucho daño. Hay que intentar hacer el trabajo que hicimos ayer en los primeros 35 minutos; pero ellos son un gran equipo, van a salir con la necesidad de conseguir una victoria y tenemos que estar preparados para eso".

Las estadísticas, a favor de los blancos

En el caso del Hapoel, que todavía no ha sido capaz de ganar al bando madridista en las tres ocasiones que se han cruzado este curso en la máxima competición europea, podría aparecer también con una ausencia importante, como la de Elijah Bryant, quien igualmente acabó lesionado el miércoles y no pudo alcanzar los once minutos de juego.

De no estar, los telavivíes deberán encomendarse de nuevo a Vasilije Micic y a Dan Oturu, determinante en la pintura después de la salida de Tavares y que acabó con 38 dígitos de valoración.

Si finalmente el Real Madrid es capaz de vencer se colocaría 2-0 y trataría de cerrar la serie en la ciudad búlgara de Botevgrad, donde actualmente disputa sus partidos el Hapoel y a la que viajará para disputar el siguiente o los dos siguientes la próxima semana.