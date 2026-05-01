La Euroliga atiende la petición del Valencia Basket y la sanción puede ser muy dura

La entidad taronja terminó realmente contrariada por el comportamiento de Panathinaikos en el segundo partido, especialmente en lo que respecta al dueño y presidente del equipo griego, Dimitris Giannakopoulos

"El presidente del Panathinaikos es un impresentable. La Euroliga no debería permitirlo". Así de tajante de mostró en rueda de prensa Pedro Martínez, entrenador del Valencia Bastet, tras ver al mandamás del conjunto griego, Dimitris Giannakopoulos, dirigirse durante el segundo partido a la mesa de anotadores para incluso increpar a los árbitros. Fue una situación surrealista que ha llevado a la queja formal de la entidad taronja y a la pronta respuesta de la máxima competición continental, que podría castigar duramente al dueño del equipo heleno.

Según informa EFE, la respuesta de la Euroliga ha sido abrir expediente a Dimitris Giannakopoulos, pudiendo ser sancionado si poder entrar a los siguientes partidos de su equipo al tratarse de un directivo reincidente.

Para ser exactos fue en el tramo final del segundo partido de los cuartos de final entre el Valencia Basket y el Panathinaikos cuando Giannakopoulos abandonó su posición junto al banquillo del equipo para levantarse y dirigirse con gestos airados a la mesa de anotadores y a los colegiados del encuentro.

Como no podía ser de otro modo, los árbitros recogieron en el acta la situación y, al acabar el encuentro, la Policía le abrió también un acta, junto a otros miembros de la expedición, por no haber seguido sus indicaciones y haber provocado una situación de tensión en el partido. Es ese acta oficial la que ha hecho que la Euroliga le abra expediente.

Se espera una pronta resolución del caso

Aunque no hay un plazo fijado para ello, fuentes conocedoras de estos procesos señalan que en principio la resolución del expediente debe llegar antes del próximo partido de la serie, que será el miércoles 6 de mayo en Atenas, y que la sanción puede ser grave, más aún por tratarse de un directivo que ya ha sido castigado por acciones parecidas.

Entrando un poco más en profundidad en el castigo que podría recibir, tenemos que además de una multa económica se le podría impedir asistir a los encuentros que le queden al Panathinaikos esta temporada. Sería un golpe realmente duro, ya que es el club que organiza la Final Four en Atenas, estando a un solo partido de colarse en tal fase.

Giannakopoulos, un clásico en estas lides

No es algo nuevo ver al presidente de Panathinaikos envuelto en situaciones así. El heleno arrastra un largo historial de multas, algunas de hasta 800.000 euros, y de partidos de sanción; tanto es así que tras la Final Four de 2025 le fue prohibida la entrada a los siguiente cinco partidos del Panathinaikos. Tal determinación puede marcar el camino para las acciones que ahora estime oportunas la Euroliga.