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El Real Madrid hace oficial el alcance de la lesión de Edy Tavares

El jugador de la entidad blanca sufre una dolencia en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y apunta a perderse toda la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv

El Real Madrid hace oficial el alcance de la lesión de Edy Tavares

Edy Tavares, abandonando el Game 1 ante el Hapoel Tel Aviv con gesto de dolor.IMAGO

Alvaro ArenillasAlvaro Arenillas 2 min lecturaSin comentarios

Los peores presagios se cumplen. Cuando vimos a Edy Tavares tener que abandonar el partido de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv con gestos de dolor y molestias en la rodilla ya se temía que tuviese un problema importante, algo que ahora confirma el propio Real Madrid a través de un comunicado oficial en el que asegura que el pívot sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

El caboverdiano sufrió una caída bajo el aro en los primeros instantes del encuentro que le obligó a marcharse de la cancha. Aunque los blancos señalan que no se ponen plazos para su vuelta y que queda pendiente de evolución, varios medios dan por hecho que se perderá al menos la primera ronda de la postemporada al completo.

Lo que es seguro, y preocupante dada su importancia en el esquema de Sergio Scariolo, es que los merengues pierden a una figura clave en su plantilla de cara a este viernes donde volverán a enfrentarse al equipo israelí en el Wizink Center (Madrid) tras ganar ayer el primer envite de la eliminatoria por 86-82.

Una eliminatoria que puede irse a cinco partidos

Hablar de en qué partido se dará la vuelta del center es en estos momentos una monea al aire, ya que ni siquiera sabemos cuántos encuentros harán falta para definir la presente serie de cuartos de final de la máxima competición continental.

Para empezar el conjunto merengue viajará a Botevgrad (Bulgaria) para medirse de nuevo al Hapoel Tel Aviv el próximo martes para decidir el tercer asalto de la mencionada eliminatoria. Si el Real Madrid vence mañana tendrá que jugar al menos un partido de visitante ante el Hapoel Tel Aviv pero en caso de que perdiesen, tendrían que jugar al menos dos partidos en Bulgaria al ser la eliminatoria al mejor a cinco partidos.

En desarrollo.

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