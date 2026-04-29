La nueva normativa que valora la FIFA dejaría temblando a Betis y Sevilla, con Pablo García y Manu Bueno como exponentes

El Consejo de la FIFA ha aprobado por unanimidad un proceso de consulta para valorar la posibilidad de obligar a todos los clubes a tener siempre sobre el campo a un jugador sub 20 o sub 21 formado en sus propias canteras

El fútbol está en constante evolución y cada año surgen nuevas modificaciones en el reglamento con el objetivo de hacerlo cada vez más atractivo para el espectador y pulir unos defectos que mucho tienen que ver con las decisiones arbitrales. Pero también surgen iniciativas diferentes, como la que piensa proponer la FIFA para potenciar el fútbol base y el desarrollo de las canteras.

En concreto, el máximo organismo futbolístico internacional valorará la posibilidad de obligar a todos los clubes a tener siempre sobre el campo a un jugador sub 20 o sub 21, formado en sus propios escalafones inferiores, para potenciar así el talento local. Esa ha sido una de las conclusiones del Consejo de la FIFA celebrado este miércoles en la ciudad canadiense de Vancouver, donde el próximo jueves tendrá lugar el congreso anual del citado ente con la asistencia de 211 federaciones nacionales.

Lo que dice el comunicado del Consejo de la FIFA

"El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes para implementar la obligación reglamentaria de que los clubes de categoría absoluta cuenten al menos con un jugador canterano de la categoría sub-20 o sub-21 en el terreno de juego y presentar la propuesta ante el Consejo de la FIFA el año que viene", destaca el comunicado emitido.

Los seis equipos de LaLiga sin jugadores sub 21

Sin duda, se trataría de una norma que puede causar auténticos quebraderos de cabeza a más de un club en LaLiga, pues no en todos los equipos hay jugadores de esa edad con el suficiente protagonismo como para ser habituales titulares. De hecho, haciendo un repaso a los futbolistas menores de 21 años que han participado esta temporada, hay seis conjuntos que no han alineado a ninguno, como son Getafe, Celta de Vigo, Valencia, Espanyol, Alavés y Mallorca. Ninguno de ellos, por tanto, habría podido cumplir en ningún momento con esa nueva ley en la presente campaña.

En el caso de Real Betis y Sevilla FC, por su parte, tampoco es que anden muy sobrados. Así, en las filas verdiblancas, Manuel Pellegrini solo cuenta en su plantilla con dos jugadores sub 21, ambos con protagonismo más bien escaso, si bien ha dado minutos a dos más en LaLiga y a otros xx en la Copa del Rey.

El rol secundario de Pablo García y Ángel Ortiz en el Real Betis

Aunque con dorsal del filial (40), Ángel Ortiz, que ha vuelto a caer lesionado después de varias semanas KO por una subluxación de hombro, se ganó la pasada campaña el derecho de formar parte del primer plantel. Pero el lateral diestro, de 21 años, solo ha sido titular en siete ocasiones en LaLiga, sumando 582 minutos repartidos en 13 choques. A ellos, no obstante, hay que sumar otros seis en Europa League y cuatro en Copa del Rey, para un total de 23 partidos y 1.379 minutos.

Menor ha sido la participación de Pablo García, que en las últimas semanas ha bajado al Betis Deportivo para pelear por la permanencia en primera RFEF. En la órbita del Ajax de Ámsterdam, como ha desvelado ESTADIO Deportivo, el internacional sub 19 es una de las grandes esperanzas de la cantera bética. La pasada campaña ya tomó parte en cinco encuentros y en la presente ha jugado 20, si bien solo contabiliza 714 minutos en 15 citas en LaLiga (378'), seis en la Europa league (143') y cuatro en Copa del Rey (193'), competición en la que ha anotado sus dos únicos goles.

Otros jóvenes talentos verdiblancos con apariciones puntuales

Junto a ellos, el 'Ingeniero' también ha tirado puntualmente en el campeonato liguero del mediocentro de 18 años Iván Corralejo (14 minutos en LaLiga y 41 en total) y el mediocentro Dani Pérez (un minuto y 23'), que a sus 20 años podría hacer las maletas en verano. Además, también tuvieron su breve oportunidad el lateral zurdo francés Darling Bladi, de 21 años, que jugó un par de minutos en Copa del Rey, y el extremo juvenil José Antonio Morante, de 18, que dispuso de 22 minutos ante el PAOK en la Europa League.

Manu Bueno y Migue Sierra, únicos sub 21 en el Sevilla FC y sin protagonismo

En el Sevilla FC, mientras tanto, el único miembro sub 21 de la plantilla es Manu Bueno, al que Luis García Plaza ha dado el protagonismo que le negó Matías Almeyda, si bien después de dos partidos consecutivos como titular lo dejó sin salir del banquillo frente a Osasuna. En concreto, la participación del mediocentro jerezano, de 21 años, se resume en ocho encuentros de LaLiga (270'), tres de ellos con el nuevo técnico, y dos de Copa del Rey (158'), con lo que suma unos discretos 428 minutos.

Además, también se encuentra en dinámica del primer equipo el recién renovado Miguel Sierra, aunque su sitio ha estado principalmente este curso en el Sevilla Atlético (dos goles en 20 encuentro). Con los 'mayores' ha tomado parte en cuatro choques ligueros y uno del torneo del KO para contabilizar 65 minutos.

Mayor presencia canterana pero con más edad

En una temporada en la que el peso de la cantera ha crecido de forma notable en las alineaciones sevillistas, no hay más jugadores que pudieran cumplir con la normativa que valora la FIFA, pues tanto Castrín como Oso, en conversaciones para renovar sus contratos, que acaban en 2027, tienen ya 22 años, como Juanlu Sánchez. Sólo podría entrar en esta lista el belga Stanis Idumbo Muzambo, que antes de ser traspasado por 10 millones de euros al Monaco, donde vive una difícil situación con efecto negativo para el Sevilla FC, jugó 45 minutos en la primera jornada ante el Athletic.

El éxito de esta normativa en otros países

Está por ver qué recorrido tiene esta iniciativa del Consejo de la FIFA, que llevaría a muchos clubes a reestructurar sus plantillas, aunque se trata de una norma que ya existe en otros países. Así, desde comienzos de siglo, en la liga Dimayor de Colombia, la máxima categoría del país, es obligatorio alinear al menos a un jugador sub 20 en cada equipo, lo que hizo por ejemplo que en un torneo debutase hasta 75 futbolistas por debajo de dicha edad.