El Real Madrid vuelve a echar sus redes para pescar talento en el Betis: ahora, Manu Navarro

Se trata de un prometedor delantero que destaca como actual Pichichi de la División de Honor Cadete, que suma más de 100 goles en la cantera verdiblanca y que es un fijo en la selección española sub 16, con la que ha vuelto a ser convocado este mismo miércoles

El Real Madrid ha vuelto a poner sus ojos en la cantera del Real Betis y una vez más ha lanzado sus poderosas redes de arrastre para hacerse con talento emergente. En este caso, el nombre es el de Manu Navarro, un jovencísimo delantero de sólo 16 años que se está hinchando a meter goles en el Cadete A y que este mismo miércoles ya era noticia por su enésima convocatoria con la selección española sub 16, donde es todo un habitual. No hace ni un mes que el club blanco arrebató a los heliopolitanos a Darío Pérez, de sólo 13 años.

Miércoles intenso para Manu Navarro: convocado por España sub 16 y supuesto fichaje por el Real Madrid

El seleccionador, Hernán Pérez, ha llamado al atacante verdiblanco para una serie de entrenamientos que tendrán lugar en la concentración que la 'Rojita' realizará en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) entre el próximo lunes día 4 y el jueves 7 de mayo. Manu es uno de los fijos en las listas de la sub 16 gracias al excelente nivel anotador que viene exhibiendo con el Cadete A del Betis y que le mantienen como máximo goleador de División de Honor Cadete con 23 dianas en 20 jornadas.

El curso pasado celebró 29 goles en 23 encuentros con el Cadete B, en Primera Andaluza, y se estrenó con el equipo de División de Honor; consumando un nuevo paso en sus constantes escaladas desde el Infantil verdiblanco, con 34 tantos en 46 partidos entre 2022 y 2024, y 21 en el Alevín A, en la 21/22; sumando así más de una centena de celebraciones. Además de ser internacional español sub 16, también es un habitual en las citaciones de la selecciones andaluza y sevillana en la misma edad.

Quienes siguen de cerca los equipos de las categorías inferiores hablan con énfasis del talento y de las prometedoras condiciones que tiene Manu Navarro, a quien se le esperaba pronto dando el salto al Juvenil y que en una de sus últimas concentraciones en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) posaba junto al doctor Tomás Calero, el que durante muchos años fuese jefe de los servicios médicos del Real Betis.

Todos estos escaparates han llamado la atención de muchos clubes y el más decidido de todos ha sido el Real Madrid, que ya incluso habría cerrado un acuerdo para ejecutar su fichaje el próximo verano, según la noticia adelantada este miércoles por Rodra, corresponsal de ESPN muy activo en redes sociales, de la que se hacen eco numerosos medios de comunicación nacionales y locales.

El Real Madrid enfoca hacia el Sur: ficha cuatro perlas entre Real Betis, Sevilla FC y Cádiz CF

No es la primera vez que la entidad merengue tira la caña en Los Bermejales, en concreto, o en el sur de España, en general. De hecho, hace sólo dos semanas incorporó a su Infantil B a Darío Pérez, central onubense de 13 años que el pasado verano había llegado al Real Betis procedente de la cantera del Sevilla FC.

Además, en el pasado mes de enero se llevaron a dos internacionales sub 18: en Nervión captaron al extremo Alexis Ciria (18 años), que alterna el Juvenil A con el Real Madrid Castilla, y también anunciaron el fichaje de Guille González (17 años), prometedor lateral derecho considerada la principal joya de los escalafones inferiores del Cádiz CF.