Bruno Fernández, Tiago Polo y Danel Castro: el Real Betis completa el prometedor álbum

Nueva exhibición de la cantera verdiblanca, con importante contribución de los tres internacionales sub 15, que han seguido la senda abierta en las últimas semanas en el resto de categorías inferiores de España gracias a Pablo García, Morante, Manu González, De Sá...

El Real Betis ha cantado pleno con su cantera y sigue pintando de verdiblanco las categorías inferiores de la 'Roja'. Esta vez, la exhibición ha corrido a cargo de la joven selección española sub 15, quien ha arrollado a Noruega por un contundente 8-0 en un encuentro en el que han participado tres béticos y han marcado dos de ellos: el siempre prolífico Bruno Fernández y el eléctrico Tiago Polo, un nombre que viene resonando desde edades muy tempranas. Danel Castro ha redondeado la fiesta dejando su portería imbatida.

Hace dos semanas, Pablo García veía portería en la victoria ante Kosovo que acerca a España al Europeo sub 21; mientras que José Antonio Morante celebró su primer gol con la sub 19, en la primera de las dos citas que tuvieron a Manu González en la portería y que acabaron con la clasificación para el Europeo del próximo verano. Por si fuera poco, Rubén de Sá y Migue Romero estuvieron en la última lista de la sub 18; mientras que Manu Navarro es habitual en las concentraciones de la sub 16. Y en la absoluta, Pablo Fornals en año de Mundial. Álbum completo.

España sub 15 golea por 8-0 a Noruega con gran protagonismo de los tres canteranos del Betis

El portero Danel Castro (90 minutos) y el centrocampista Bruno Fernández (49') fueron titulares en la arrolladora victoria de la selección española sub 15 ante el combinado de Noruega en las instalaciones deportivas de Albir Garden Resort en Alfaz del Pi (Benidorm). Los dos jóvenes futbolistas militan en el Cadete B, mientras que Tiago Polo (41') suele estar con el Cadete A a pesar de que también es jugador de primer año. El menudo mediapunta salió en la segunda parte y no tardó en dejar su sello.

Desde el inicio, la 'Rojita' desató un auténtico vendaval ofensivo y, pese a coger muy pronto una ventaja holgada, no levantó el pie del acelerador hasta el tramo final. El bético Bruno Fernández hizo el 3-0 en el 22', recogiendo el rechace del larguero al disparo de Poyatos. Antes del descanso, el marcador reflejaba un espectacular 6-0 con doblete de Hugo Oliva y tantos de Hugo Fernández, Alberto Ruiz (de penalti) y Mikel López.

El centrocampista heliopolitano fue suplido en el 49' por su compañero Tiago Polo, blindada perla bética que anotaría el primer tanto de la segunda mitad en el 54', sólo cinco minutos después de entrar al campo y tras anticiparse a todos en el área en una falta lejana que no había logrado blocar el portero noruego. Divinne Ikenna, en el 75', cerraría el marcador con el definitivo 8-0 en este encuentro de preparación.