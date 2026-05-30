PSG - Arsenal en directo: resultado de la final de la Champions League
Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el desenlace de la máxima competición europea de clubes con un duelo entre dos entrenadores españoles. Luis Enrique quiere revalidar el título con el conjunto parisino ante Mikel Arteta, que busca acabar con la sequía ‘Gunner’
PSG
Arsenal
Minuto a minutoActualizar narración
¡Salva Saliba!
Kvaratskhelia se quedaba solo ante Raya y, cuando armaba el disparo, apareció el central del Arsenal para despejar
Trata de reaccionar el PSG
Carrera por banda derecha de Doué y su centro, a Dembélé, es interceptado por Saliba
¡Golaaaaaaazooooooo del Arsenal!
Kai Havertz se fue solo por el lateral izquierdo del área y, sin hueco, mete el esférico por encima de Safonov. Se adelantan los Gunners a los cinco minutos
Los equipos se tantean
Posesiones poco peligrosas y un partido que empieza algo roto, con demasiadas faltas
Extraña primera jugada del partido
El Arsenal manda el balón al cielo y pierde la primera posesión
¡Comienza la final de la Champions League!
Rueda el balón en el Puskas Arena para que PSG o Arsenal alcancen la gloria europea
¡Suena el himno de la Champions League!
Salen los jugadores al terreno de juego
¡Los jugadores están en el túnel de vestuarios!
La final de la Champions League comienza en tan solo 5 minutos
Comienza el show previo a la final de Champions League
The Killers amenizan la espera desde el centro del Puskas Arena
¡Jugadores a vestuarios!
Falta poco para que comience la ceremonia inicial
Tres españoles titulares en la final de Champions League
Raya y Mosquera en el Arsenal, mientras que Fabián en el PSG, dan junto a Mikel Arteta y Luis Enrique el toque nacional en Europa
¡Repasamos los onces iniciales de la final de Champions League!
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Medes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
Arsenal: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Declan Rice, Lewis-Skelly, Odegaard; Bukayo Saka, Trossard, Havertz
¡Calientan los protagonistas!
PSG y Arsenal inician sus respectivos ejercicios previos
El Puskas Arena empieza a llenarse
¡Tenemos el once del PSG!
Luis Enrique quiere revalidar el título de Champions con: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Medes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
El PSG quiere entrar en un selecto grupo
De revalidar el título, el equipo de Luis Enrique compartirá junto a AC Milan y Real Madrid el honor de haber conquistado dos Champions League seguidas
¡Tenemos el once del Arsenal!
Mike Arteta busca la Champions con: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Declan Rice, Lewis-Skelly, Odegaard; Bukayo Saka, Trossard y Havertz
La primera Champions League del Arsenal
Los ‘Gunners’ tienen ante sí la oportunidad de levantar su primera ‘Orejona’. No disputan la final desde el 2006, donde el FC Barcelona les remontó el 0-1 inicial de Campbell
Mikel Arteta, en la previa
El entrenador del Arsenal habló de su plantilla, donde confirmó dos altas y una baja para la final
Luis Enrique, en la previa
El técnico del PSG no quiso hablar de favoritismos y aprovechó para elogiar a su rival
El árbitro de la final de Champions League
El encargado de dirigir la final de la Champions League es el alemán Daniel Siebert, que contará con su compatriota Bastian Dankert en el VAR. El colegiado trae un polémico recuerdo a España tras las semifinales del Atlético de Madrid
El estadio de esta noche
El encuentro tendrá lugar en el Puskas Arena de Budapest. Situado en la capital de Hungría, el recinto, de máxima categoría UEFA, tiene aforo para más de 67.000 espectadores y es la sede principal de la Selección húngara
Así llega el Arsenal
Mikel Arteta quiere cerrar una temporada para el recuerdo, después de haber conquistado la Premier League tras 22 años, desde el Arsenal de ‘Los Invencibles’
Así llega el PSG
Los de Luis Enrique llegan a Budapest tras volver a conquistar la Ligue 1 y la Supercopa de Francia, mientras que, a nivel internacional, levantaron la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA
El camino del Arsenal
El equipo de Mikel Arteta quedó primero en la ‘fase de liga’ y, con una eliminatoria menos, tuvo que superar a Bayer Leverkusen, Sporting CP y Atlético de Madrid
El camino del PSG
El conjunto parisino de Luis Enrique no tuvo una gran ‘fase de liga’, teniendo que disputar el ‘playoff’ ante el AS Mónaco. A partir de ahí, fue pasando rondas donde eliminó a Chelsea, Liverpool y Bayern de Múnich
¡Buenas tardes y bienvenidos a la gran final de la Champions League!
A partir de las 18.00 horas, PSG y Arsenal se enfrentan en el Puskas Arena para ofrecer una noche histórica en el fútbol europeo
La gran noche del fútbol europeo de clubes ha llegado. El Puskas Arena de Budapest acoge la final de la Champions League 2026. El PSG de Luis Enrique, vigente campeón, busca agrandar su leyenda ante el Arsenal de Mikel Arteta, ganador de la Premier League que busca acabar con una sequía europea de hace décadas.
Sin un claro favorito para una noche de infarto, los dos equipos más temidos del continente se ven las caras en un duelo que pasará a la historia. El conjunto parisino puede entrar al selecto club de equipos que han ganado la Champions dos años consecutivos, mientras que los ‘Gunners’ quieren un doblete que les lleve a la cima internacional.
Luis Enrique quiere consagrar su proyecto en el PSG
El PSG llega a Budapest con el peso de revalidar la corona europea. Luis Enrique, entrenador de moda, ha creado un proyecto competitivo que hacía tiempo se suplicaba en París. Además de mantener los éxitos nacionales, el técnico asturiano entregó al PSG su primera Champions.
Ahora, con el actual Balón de Oro en sus filas, Ousmane Dembélé, el club quiere entrar en una selecta lista de equipos que ganaron la competición en dos años consecutivos, donde tan solo están el AC Milan, logro del pasado siglo, y el Real Madrid, dirigido por Zinedine Zidane.
El conjunto parisino llega al encuentro tras cerrar su temporada nacional con el título de la Ligue 1 y la Supercopa de Francia, mientras que a nivel internacional conquistaron la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA.
Mikel Arteta busca devolver al Arsenal a la cúspide europea
Por su parte, Mikel Arteta, otro entrenador español del que estar orgulloso en la actualidad, busca poner el broche de oro a un proyecto que ha devuelto la ilusión al Arsenal. Conquistada la Premier League tras 22 años, los ‘Gunners’ se preparan para alzarse con su primera Champions League.
En su recuerdo aún estará la última final disputada en la competición, donde en el Stade de France, el FC Barcelona les remontó el 0-1 de Campbell para arrebatarles la ‘Orejona’. Para Arteta, conquista el título supondrá cerrar por todo lo alto 7 años de éxitos que iniciaron con la FA Cup de 2020, y por donde han pasado dos Supercopas de Inglaterra, además de la reciente Premier League.
El camino de PSG y Arsenal hacia la final de Champions League 2026
Durante el torneo, el Arsenal se ha mostrado más firme que el PSG, llevándolos a Budapest de forma invicta. Primeros en la ‘fase de liga’, los de Arteta se ahorraron una eliminatoria que sí disputó el equipo de Luis Enrique: un ajustado enfrentamiento ante el Mónaco.
Ya en octavos, los parisinos tuvieron que hacer frente al Chelsea, para después superar al Liverpool y finalmente vivir una final anticipada en semis frente al Bayern de Múnich. Por su parte, los ‘Gunners’ tuvieron un camino algo más cómodo con una primera eliminatoria ante el Bayer Leverkusen, seguida del Sporting CP y enfrentando al Atlético de Madrid en las semifinales.
Los últimos enfrentamientos entre PSG y Arsenal
En cuanto a los partidos directos entre PSG y Arsenal, franceses e ingleses se vieron las caras por última vez hace poco más de un año, cuando el equipo de Luis Enrique eliminó a Arteta en semifinales de Champions con un global de 3-1.
En esa misma edición del torneo, la ‘fase de liga’ les obligó a enfrentarse en el Emirates Stadium durante la jornada 2, que dejó un 2-0 final tras los goles de Havertz y Saka.
Una final de Champions League para la historia
Con todo ello, la noche del 30 de mayo de 2026 quedará grabada en la historia de la Champions League, como el momento donde el PSG logró revalidar el título bajo la tutela de Luis Enrique, o la fecha donde el Arsenal levantó su primera ‘Orejona’ gracias al proyecto de Mikel Arteta.
Lo único que hay claro antes de que el balón eche a rodar es que en el Puskas Arena, un entrenador español guardará su nombre para la posteridad, levantado un proyecto extranjero del que nadie confiaba en sus inicios.