PSG - Arsenal en directo: resultado de la final de la Champions League

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el desenlace de la máxima competición europea de clubes con un duelo entre dos entrenadores españoles. Luis Enrique quiere revalidar el título con el conjunto parisino ante Mikel Arteta, que busca acabar con la sequía ‘Gunner’

A partir de las 18.00 horas, PSG y Arsenal se enfrentan en el Puskas Arena para ofrecer una noche histórica en el fútbol europeo

El conjunto parisino de Luis Enrique no tuvo una gran ‘fase de liga’, teniendo que disputar el ‘playoff’ ante el AS Mónaco. A partir de ahí, fue pasando rondas donde eliminó a Chelsea, Liverpool y Bayern de Múnich

El equipo de Mikel Arteta quedó primero en la ‘fase de liga’ y, con una eliminatoria menos, tuvo que superar a Bayer Leverkusen, Sporting CP y Atlético de Madrid

Los de Luis Enrique llegan a Budapest tras volver a conquistar la Ligue 1 y la Supercopa de Francia, mientras que, a nivel internacional, levantaron la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA

Mikel Arteta quiere cerrar una temporada para el recuerdo, después de haber conquistado la Premier League tras 22 años, desde el Arsenal de ‘Los Invencibles’

El encuentro tendrá lugar en el Puskas Arena de Budapest. Situado en la capital de Hungría, el recinto, de máxima categoría UEFA, tiene aforo para más de 67.000 espectadores y es la sede principal de la Selección húngara

El encargado de dirigir la final de la Champions League es el alemán Daniel Siebert, que contará con su compatriota Bastian Dankert en el VAR. El colegiado trae un polémico recuerdo a España tras las semifinales del Atlético de Madrid

Luis Enrique alerta al PSG antes de la final de Champions League: "En una final es muy complicado hablar de favoritos"

El técnico del PSG no quiso hablar de favoritismos y aprovechó para elogiar a su rival

Mikel Arteta confirma dos altas y una baja antes de la final de Champions League ante el PSG

El entrenador del Arsenal habló de su plantilla, donde confirmó dos altas y una baja para la final

Los ‘Gunners’ tienen ante sí la oportunidad de levantar su primera ‘Orejona’. No disputan la final desde el 2006, donde el FC Barcelona les remontó el 0-1 inicial de Campbell

De revalidar el título, el equipo de Luis Enrique compartirá junto a AC Milan y Real Madrid el honor de haber conquistado dos Champions League seguidas

Raya y Mosquera en el Arsenal, mientras que Fabián en el PSG, dan junto a Mikel Arteta y Luis Enrique el toque nacional en Europa

Rueda el balón en el Puskas Arena para que PSG o Arsenal alcancen la gloria europea

Kai Havertz se fue solo por el lateral izquierdo del área y, sin hueco, mete el esférico por encima de Safonov. Se adelantan los Gunners a los cinco minutos

Carrera por banda derecha de Doué y su centro, a Dembélé, es interceptado por Saliba

Kvaratskhelia se quedaba solo ante Raya y, cuando armaba el disparo, apareció el central del Arsenal para despejar

La gran noche del fútbol europeo de clubes ha llegado. El Puskas Arena de Budapest acoge la final de la Champions League 2026. El PSG de Luis Enrique, vigente campeón, busca agrandar su leyenda ante el Arsenal de Mikel Arteta, ganador de la Premier League que busca acabar con una sequía europea de hace décadas.

Sin un claro favorito para una noche de infarto, los dos equipos más temidos del continente se ven las caras en un duelo que pasará a la historia. El conjunto parisino puede entrar al selecto club de equipos que han ganado la Champions dos años consecutivos, mientras que los ‘Gunners’ quieren un doblete que les lleve a la cima internacional.

Luis Enrique quiere consagrar su proyecto en el PSG

El PSG llega a Budapest con el peso de revalidar la corona europea. Luis Enrique, entrenador de moda, ha creado un proyecto competitivo que hacía tiempo se suplicaba en París. Además de mantener los éxitos nacionales, el técnico asturiano entregó al PSG su primera Champions.

Ahora, con el actual Balón de Oro en sus filas, Ousmane Dembélé, el club quiere entrar en una selecta lista de equipos que ganaron la competición en dos años consecutivos, donde tan solo están el AC Milan, logro del pasado siglo, y el Real Madrid, dirigido por Zinedine Zidane.

El conjunto parisino llega al encuentro tras cerrar su temporada nacional con el título de la Ligue 1 y la Supercopa de Francia, mientras que a nivel internacional conquistaron la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA.

Mikel Arteta busca devolver al Arsenal a la cúspide europea

Por su parte, Mikel Arteta, otro entrenador español del que estar orgulloso en la actualidad, busca poner el broche de oro a un proyecto que ha devuelto la ilusión al Arsenal. Conquistada la Premier League tras 22 años, los ‘Gunners’ se preparan para alzarse con su primera Champions League.

En su recuerdo aún estará la última final disputada en la competición, donde en el Stade de France, el FC Barcelona les remontó el 0-1 de Campbell para arrebatarles la ‘Orejona’. Para Arteta, conquista el título supondrá cerrar por todo lo alto 7 años de éxitos que iniciaron con la FA Cup de 2020, y por donde han pasado dos Supercopas de Inglaterra, además de la reciente Premier League.

El camino de PSG y Arsenal hacia la final de Champions League 2026

Durante el torneo, el Arsenal se ha mostrado más firme que el PSG, llevándolos a Budapest de forma invicta. Primeros en la ‘fase de liga’, los de Arteta se ahorraron una eliminatoria que sí disputó el equipo de Luis Enrique: un ajustado enfrentamiento ante el Mónaco.

Ya en octavos, los parisinos tuvieron que hacer frente al Chelsea, para después superar al Liverpool y finalmente vivir una final anticipada en semis frente al Bayern de Múnich. Por su parte, los ‘Gunners’ tuvieron un camino algo más cómodo con una primera eliminatoria ante el Bayer Leverkusen, seguida del Sporting CP y enfrentando al Atlético de Madrid en las semifinales.

Los últimos enfrentamientos entre PSG y Arsenal

En cuanto a los partidos directos entre PSG y Arsenal, franceses e ingleses se vieron las caras por última vez hace poco más de un año, cuando el equipo de Luis Enrique eliminó a Arteta en semifinales de Champions con un global de 3-1.

En esa misma edición del torneo, la ‘fase de liga’ les obligó a enfrentarse en el Emirates Stadium durante la jornada 2, que dejó un 2-0 final tras los goles de Havertz y Saka.

Una final de Champions League para la historia

Con todo ello, la noche del 30 de mayo de 2026 quedará grabada en la historia de la Champions League, como el momento donde el PSG logró revalidar el título bajo la tutela de Luis Enrique, o la fecha donde el Arsenal levantó su primera ‘Orejona’ gracias al proyecto de Mikel Arteta.

Lo único que hay claro antes de que el balón eche a rodar es que en el Puskas Arena, un entrenador español guardará su nombre para la posteridad, levantado un proyecto extranjero del que nadie confiaba en sus inicios.