Mikel Arteta confirma dos altas y una baja antes de la final de Champions League ante el PSG

El técnico español del Arsenal confirmó que Timber y Madueke están listos, elogió a Luis Enrique y pidió claridad, coraje y deseo para ganar la el máximo título europeo de clubes

El Arsenal ya está preparado para su gran noche europea. Mikel Arteta compareció en la rueda de prensa previa a la final de la Champions League ante el PSG, un partido que puede cambiar la historia reciente del club londinense después de 22 años sin disputar una final de la máxima competición continental.

El técnico español confirmó que Jurrien Timber y Noni Madueke están disponibles, mientras que Ben White será la única baja. Arteta se mostró convencido de que su equipo se ha ganado el derecho a estar en la final y lanzó un mensaje claro: el Arsenal llega para ganar.

Arteta confirma a Timber y Madueke antes de la final

La primera noticia importante de la comparecencia llegó desde la enfermería. Arteta confirmó que el Arsenal recupera efectivos importantes para el partido más grande de la temporada: “Jurrien Timber y Noni Madueke están listos para jugar. El único que no estará para el partido es Ben White”.

Arteta no quiso adelantar la alineación, pero sí dejó claro que todo el grupo entiende el momento: “Todos quieren ser parte de esto, pero saben de la importancia de cada uno para dar un impacto cuando se les necesite”.

El Arsenal quiere escribir una nueva página de su historia

La final ante el PSG tiene una dimensión especial para el Arsenal. El club londinense no disputaba una final de Champions desde hace 22 años y nunca ha levantado el trofeo: “Tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de este club”.

El mensaje busca proteger al equipo de la carga emocional. El Arsenal no quiere vivir la final como una amenaza, sino como una conquista del proceso construido en las últimas temporadas.

Arteta rechaza la presión y abraza la ambición

Una de las frases más potentes de la rueda de prensa llegó cuando Arteta fue preguntado por la presión. El entrenador negó que ese sea el sentimiento dominante dentro del vestuario: “No hay presión. La ambición que tenemos es más grande que la presión”.

La frase resume el tono del Arsenal antes de la final. El equipo ha peleado durante los últimos años por la Premier League, ha crecido en Europa y ahora se encuentra ante la posibilidad de convertir ese crecimiento en un título histórico.

Luis Enrique, una referencia para Mikel Arteta

El técnico del Arsenal también tuvo palabras de respeto para Luis Enrique, entrenador del PSG. Arteta explicó que el asturiano ha sido una referencia para él desde su etapa como jugador y también por su evolución en los banquillos: “Siempre ha sido una referencia para mí desde que fuera jugador”.

El entrenador gunner destacó que el PSG actual lleva claramente la huella de Luis Enrique. Habló de mentalidad, identidad y forma de jugar, elementos que considera reconocibles en el equipo parisino: “Puedes ver sus huellas en este PSG en la forma en la que juegan, su mentalidad, la identidad... es una inspiración”.

El Arsenal aprende de los duelos anteriores contra el PSG

Arteta reconoció que el Arsenal ha estudiado mucho los enfrentamientos previos de la temporada ante el PSG, aunque avisó de que la final será un partido diferente: “Aprendimos mucho de los tres partidos de la temporada. Pero todo ha cambiado”.

Para el entrenador español, la clave estará en mejorar lo que no funcionó en esos duelos y adaptarse a una versión del PSG que también ha crecido. No se trata solo de repetir fórmulas, sino de encontrar soluciones nuevas en el escenario más exigente.

El Arsenal no esconde su objetivo: llevar la Champions a casa

El mensaje final de Arteta fue directo. El sueño de la Champions se vive de una manera similar al de la Premier, pero la final ofrece una oportunidad definitiva: un solo partido para cerrar el camino.

El Arsenal llega preparado, con casi todos sus hombres importantes disponibles y con un grupo que, según Arteta, quiere ganar más. El deseo de levantar un gran título no se presenta como una carga, sino como la gasolina que debe impulsar al equipo.

El PSG de Luis Enrique espera con la experiencia del campeón. El Arsenal de Arteta llega con hambre de historia. Y el técnico español lo dejó claro: la ambición gunner pesa más que cualquier presión.