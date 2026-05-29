Luis Enrique alerta al PSG antes de la final de Champions League: "En una final es muy complicado hablar de favoritos"

El técnico español habla desde Budapest junto a Ousmane Dembélé para analizar al Arsenal FC de Mikel Arteta, su participación europea y cómo afrontan una noche donde pueden entrar al selecto grupo de equipos que han logrado revalidar el título

Luis Enrique habla en la previa de la final de la Champions League entre PSG y ArsenalIMAGO

El PSG ya habla en modo final. Luis Enrique y Ousmane Dembélé comparecieron ante los medios antes del partido por la Champions League frente al Arsenal, una cita que puede confirmar al club parisino como el gran dominador europeo del momento.

El técnico asturiano elogió al equipo de Mikel Arteta, campeón de la Premier League esta temporada, pero dejó claro que en una final no hay favoritos. Para Luis Enrique, todo se decidirá en los detalles, la tensión y la capacidad para mostrar la mejor versión.

Luis Enrique eleva al Arsenal antes de la final de Champions

Luis Enrique no quiso rebajar el valor del rival. El entrenador del PSG fue especialmente contundente al hablar del Arsenal, un equipo al que considera merecedor de un reconocimiento mayor: “Para mí, el Arsenal ha sido el equipo más destacado de la Premier esta temporada y ha hecho méritos suficientes para conquistar el campeonato”.

El asturiano también rechazó la idea de que la final enfrente dos estilos totalmente opuestos. Para él, PSG y Arsenal comparten más puntos de contacto de los que pueda parecer: “Más que dos propuestas opuestas, creo que son dos equipos con ideas similares, aunque lleguen a ellas de manera diferente”.

El PSG defiende su identidad: ataque, solidez y gestión emocional

El técnico español explicó que el duelo no se puede simplificar en un choque entre ataque y defensa. Según Luis Enrique, el Arsenal destaca por su capacidad goleadora, mientras que el PSG ha construido su camino desde una solidez defensiva que también forma parte esencial de su evolución.

El entrenador insistió en que su equipo todavía tiene margen de mejora en ambos lados del campo: “En una final de Champions nunca sabes cuándo volverás a tener una oportunidad así, por lo que hay que dar la mejor versión posible”.

Sin favoritos: Luis Enrique apunta a los pequeños detalles

Preguntado por si existe un favorito, Luis Enrique evitó cualquier etiqueta. El entrenador recordó que este tipo de partidos suelen escapar a los pronósticos y que la final del año pasado ya dejó un guion imprevisible.

Para el técnico del PSG, la clave estará en los detalles. Una acción aislada, una pérdida, una transición o una jugada a balón parado pueden decidir el título: “La clave estará en aprovechar los pequeños detalles y saber gestionar la tensión que generan este tipo de encuentros”.

Dembélé llega preparado y el PSG sueña con otro título europeo

Ousmane Dembélé también compareció ante los medios y aseguró estar en perfectas condiciones físicas. El atacante francés, uno de los nombres propios de la temporada, transmitió confianza antes de una cita que puede reforzar su candidatura individual y el dominio colectivo del PSG.

Dembélé destacó la ambición del vestuario y la importancia de seguir haciendo historia. La Champions conquistada la temporada pasada fue la primera del club y cambió la dimensión europea del PSG, pero el delantero dejó claro que el grupo no se conforma.

El francés también tuvo palabras de elogio para Luis Enrique, a quien considera uno de los mejores entrenadores con los que ha trabajado. Según Dembélé, el técnico le ha ayudado a mejorar tanto con balón como sin él y a entender mejor el juego.

Luis Enrique asume la exigencia del PSG antes del partido decisivo

Luis Enrique también reflexionó sobre lo que significa entrenar al PSG. El técnico reconoció que en un club de esta dimensión todo se magnifica: las derrotas parecen crisis inmediatas y las victorias se dan por hechas.

Aun así, defendió la regularidad y la identidad que el equipo ha construido en las últimas temporadas. El PSG ya no quiere ser solo un aspirante europeo, sino un campeón capaz de sostener su dominio.

La final ante el Arsenal será una prueba definitiva. Luis Enrique no quiso vender certezas ni hablar de superioridad. Prefirió quedarse con una idea sencilla y poderosa: no hay motivación más grande que jugar una final de Champions.

Mañana, sobre el césped, el PSG tendrá que demostrar si está preparado para repetir corona. El Arsenal llega con argumentos, Arteta con una idea consolidada y Luis Enrique con un equipo que ya sabe lo que significa levantar el trofeo. La diferencia, como dijo el asturiano, estará en los detalles.