Pedro Bravo carga contra Isco Alarcón: "Esto mancha su imagen, es muy feo; le llevé al Betis cuando estaba muerto"

El que a día de hoy sigue constando como su representante ha explotado en televisión contra el futbolista malagueño, al que acusa de ser "desagradecido" y de olvidar "quién le dio la vida cuando estaba muerto en su casa", deslizando que sus cuitas acabarán en los tribunales y añadiendo que se guarda detalles concretos que dejarían en muy mal lugar al '22' verdiblanco

Isco Alarcón se encuentra de vacaciones, intentando reponer energías después de una temporada muy dura, marcada por las dos graves lesiones que se solaparon en el tiempo y que le han condenado a pasar la 2025/2026 prácticamente en blanco. El capitán del Real Betis pudo volver a jugar en la recta final y ha recuperado la ilusión gracias a esa clasificación para la UEFA Champions League que dejó la potente imagen de ver a un pentacampeón de la máxima competición continental llorando de emoción por el simple hecho de jugarla como verdiblanco.

Será un verano especial para el malagueño, por este motivo y porque se avecinan novedades a tenor del enfado expresado por Pedro Bravo. El que hasta la fecha consta como agente ha explotado en televisión contra el futbolista, desvelando que ha puesto a un familiar suyo para representarle e insinuando que el tema acabará en los tribunales y con la imagen del mediapunta muy manchada por las "cosas tan feas" que asegura que le ha hecho.

Pedro Bravo e Isco Alarcón rompen relaciones dos años después de su fichaje por el Real Betis

"¿Sigues llevando a Isco, Pedro?". Todo nace de esta pregunta que Josep Pedrerol, aparentemente por mera curiosidad, formula a Pedro Bravo durante la tertulia de la pasada madrugada en El Chiringuito. Al presentador no le convenció el lacónico "Sí" que respondió el conocido representante y habitual colaborador del programa. "¿Ah, sí, sigues? Me habían dicho que no", insiste el periodista, intentando sonsacar una información que el agente, en teoría, aseguraba que no quería dar... hasta que acabó contándolo prácticamente todo: "Te ha dejado, ¿no? ¿Te ha pasado algo con Isco?".

"Sí, me ha pasado algo con Isco, pero no lo puedo contar... A ver, no es que hayamos roto o no hayamos roto. Es que están contando mal la historia. Yo, que soy agente de jugadores, me entero en el mes de julio de 2024 de que hay un jugador que es Isco que está sin equipo, está en su casa. Entonces, yo hablo con el Betis y con la Real Sociedad para saber si le interesa Isco. A la Real Sociedad no le interesa, al Betis, sí. Yo he trabajado con el Betis, hice la operación con el Betis. Y luego ha habido una cosa muy fea, muy fea, muy muy fea (insiste)".

"Yo quiero resolver esa cosa como siempre las he resuelto hasta ahora, pero me parece que me voy a tener que ir a otro sitio a resolverla; pero es una cosa muy fea, ¡eh! Muy, muy fea", no para de repetir, para luego confirmar de manera explícita lo que ya había deslizado entre líneas: que está preparando una denuncia contra Isco Alarcón por haberle 'puenteado'. "Sí, posiblemente, sí (acabar en los tribunales); porque es algo muy feo, muy feo, y creo que mancharía el nombre de Isco. Vamos a ver qué pasa".

"Para hacer una actuación como agente con un club hay que ser Agente FIFA. No puede hacer ni firmar una operación alguien que no sea Agente FIFA, aunque sea familiar", añade Pedro Bravo, visiblemente molesto. "¿Si se ha metido por medio un familiar de Isco? Ya te digo que no puedo contarlo. De hecho, ya he dicho mucho más de lo que debería decir; pero es que hay sorpresas y va a haber sorpresas. Yo, que de alguna manera me estoy yendo de esta profesión, todavía me sorprendo porque me encuentro cosas más feas que me he encontrado en los 33 años que llevo en esto. Isco me ha fallado. Cuando estás muerto y te dan la vida, lo mínimo es ser agradecido para ser bien nacido".