Lo Celso hace saber a Scaloni su "ilusión" por jugar el Mundial: "Sería lo máximo"

Recién llegado a Argentina para iniciar unas vacaciones que espera posponer rápidamente, pues el seleccionador albiceleste debe dar la lista definitiva para Estados Unidos, México y Canadá durante las próximas 72 horas; el rosarino se perdió la cita en Qatar 2022 por una lesión

"Jugar un Mundial para un jugador de fútbol es lo máximo; la verdad es que se te vienen muchos recuerdos, no sólo de ahora, sino de lo largo de la carrera y de la vida, así que ojalá poder estar y aportar lo mío al equipo, al grupo, y que sea lo mejor para todos. Obviamente que uno está con mucha ilusión. Lo cierto es que son muchos años ya con este grupo, con este equipo; entonces, bueno, la ilusión es siempre máxima", apuntaba Giovani Lo Celso en el Aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizaba el pasado lunes para iniciar sus vacaciones en Argentina, que el mediapunta del Real Betis espera interrumpir muy pronto por una buena causa.

Presente en la prelista de 55 que ofreció hace algunas semanas Lionel Scaloni, el rosarino confía en resarcirse de su obligada ausencia en el Mundial de Qatar 2022 por una inoportuna lesión muscular cuando militaba en el Villarreal CF. Y es que el zurdo, presente en toda esta década prodigiosa de Argentina, tiene en su palmarés las dos Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022, pero echa de menos el entorchado de los entorchados. Si no ocurre nada extraño, ya que únicamente se ha ausentado de las últimas citaciones de su combinado nacional por problemas físicos, viajará el domingo a Kansas.

Dosificación por parte de Pellegrini para acabar el curso "muy bien"

"Bien, bien, la verdad que muy bien. Terminamos muy bien la temporada en el club, consiguiendo un objetivo muy importante, así que la verdad es que, personalmente, muy bien; me siento muy bien", aseveraba Giovani Lo Celso en los micrófonos de 'TyC Sports', aludiendo a la clasificación con el Real Betis para la próxima edición de la Champions League. El caso es que Manuel Pellegrini ha sabido dosificar al '20' desde que regresar en abril de una larga y complicada lesión miotendinosa en uno de sus muslos, que le tuvo tres meses en el dique seco.

El 'Ingeniero' no lo forzó en la fatídica eliminatoria de cuartos de la Europa League ante el Sporting de Braga y le dio 'chances' en siete de las ocho últimas jornadas de LaLiga, aunque sólo dos veces (ante el Real Oviedo y el Elche CF) más de 45 minutos. Terminó con tres goles y tres asistencias en 32 partidos oficiales.

El retraso de la lista final, por culpa de las lesiones

"Todavía tenemos alguna duda en la lista. El criterio es el de siempre: el rendimiento de los jugadores y tratar de que lleguen de la mejor manera", explicaba Lionel Scaloni en 'DSports', justificando el retraso en la comunicación oficial de la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Apurará el otrora carrilero derecho los plazos al máximo, ya que la fecha límite impuesta por la Fifa es la del sábado 30 de mayo. Será ese mismo día, a lo sumo en la víspera, cuando el seleccionador nacional argentino desvele los nombres que compondrán la expedición que parte el domingo 31-M en dirección al cuartel general de la Albiceleste en Kansas (EE.UU.).

Lionel Messi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, 'Cuti' Romero, Nico González y 'Dibu' Martínez arrastran molestias, razón por la que el ex deportivista y ex mallorquinista ha citado a Santiago Beltrán (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Joaquín Freitas (River Plate), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Tomás Aranda (Boca Juniors) y Nicolás Capaldo (Hamburgo) para los amistosos contra Honduras (02:00 española del 7 de junio en el Kyle Field de Texas) e Islandia (00:00 aquí del 10-J en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama). Alguno de ellos podría estar entre los 26.