La decisión de Lo Celso para no perderse otro Mundial a última hora

Giovani Lo Celso puede presumir de haber ganado dos Copas América y un Finalissima con Argentina, tres de los cuatro títulos que se ha apuntado la Albiceleste en el último lustro a las órdenes de Lionel Scaloni. Le falta, eso sí, el más importante, el Mundial de 2022, pues un inoportuno desgarro miofascial a pocas semanas de comenzar la magna cita en Qatar le sacó forzosamente de los planes de su combinado nacional. Y eso que, de sus 65 internacionalidades, sólo cinco no fueron con el ex deportivista. Tras debutar con Jorge Sampaoli, siempre ha sido fijo para el de Pujato, que sólo dejó de contar con él por problemas físicos, una penalización de la FIFA o el coronavirus.

A las puertas del gran torneo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, el infortunio ha vuelto a cebarse con el de Rosario, que se rompió a los pocos segundos de saltar al campo en Tesalónica y apenas aguantó 5-6 minutos contra el PAOK. Sufre una dolencia miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho, que le tendrá alrededor de dos meses alejado de los terrenos de juego. Con suerte, podrá volver en 6-7 semanas, aunque el '20' verdiblanco, que apostó por quedarse en enero, pisará sobre seguro. Ya está claro que no podrá estar, salvo recuperación milagrosa, en la próxima citación de finales de marzo para disputar la Finalissima contra España.

Lo Celso no ha querido operarse y espera que baste con un tratamiento conservador

Tantas son las ganas de estar con Argentina en la magna cita estival que Giovani Lo Celso, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, ha decidido no pasar por el quirófano para corregir su lesión miotendinosa en la pierna derecha. Aunque suele ser una solución más efectiva a largo plazo, la recuperación puede extenderse hasta los 5-6 meses. Sería perderse toda la temporada, Mundial incluido. Ya se antoja casi seguro que se quedará fuera de la lista UEFA. La alternativa por la que se ha apostado se encomienda fundamentalmente a la fisioterapia.

La clave para evitar la recidiva (este tipo de afecciones suelen tener un alto grado de recaída si no se respetan los plazos mínimos de maduración de la cicatriz) es no tener prisa por esprintar o chutar. No en vano, a esta dolencia se le conoce como 'el mal del futbolista', pues querer adelantar plazos conduce a la fibrosis (generación de un callo rígido que produce molestias crónicas). Renqueante desde el 22 de enero, la primera fase (hasta mediados de la semana pasada), dio paso a otra de ejercicios isométricos. La próxima, se podrán iniciar las cargas... y a cruzar los dedos.