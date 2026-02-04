Alineaciones Betis - Atlético: Alineación posible de Real Betis y Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey

La enfermería da un respiro al 'Cholo', no tanto al 'Ingeniero', ambos con recursos invernales ya a su servicio en busca de meterse entre los cuatro mejores de la competición

Los colchoneros ya han ganado este curso en LaLiga en La Cartuja.IMAGO / ZUMA Press Wire

No ha recuperado al 'Cucho' Hernández a tiempo para estos cuartos de final de la Copa del Rey un Manuel Pellegrini que lo ve crudo también con el colombiano para el domingo, cuando tocará devolver la visita en LaLiga al Atlético de Madrid. Sí se recuperaron para integrar la lista Junior Firpo y Rodrigo Riquelme, uniéndose al debutante Álvaro Fidalgo, mientras que se quedan fuera por parte del Real Betis los lesionados de larga duración Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón, amén de un Héctor Bellerín en la fase final de su recuperación.

Por parte rojiblanca también habrá un estreno, el de Ademola Lookman, al menos de inicio, porque viajarán los otros dos fichajes invernales, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza. De los accidentados contra el Levante UD, solamente se queda fuera por precaución Alexander Sorloth, ya que fue sustituido bajo el protocolo de conmoción cerebral y, aunque por fortuna no tiene daños importantes en la cabeza, se ha preferido la cautela para no exponerlo a más golpes ahí. Antoine Griezmann, Pablo Barrios, Marcos Llorente y el griposo Giuliano Simeone no se lo perderán.

La alineación heliopolitana

Confirmado por el 'Ingeniero' en portería Adrián San Miguel, se adivinan rotaciones en el resto de las líneas. Dependiendo de si Aitor Ruibal repite como lateral derecho (lo que parece apropiado ante las caídas por ahí de Lookman) o ejerce de referencia arriba, entrará o no en ese perfil Ángel Ortiz. Volverá seguro al eje de la zaga Natan de Souza, seguramente con Marc Bartra al lado para dar descanso a un Diego Llorente que terminó el duelo contra el Valencia CF con una contusión y que ya acumularía tres duelos seguidos.

En la izquierda, Valentín Gómez tiene ventaja sobre Ricardo Rodríguez y el recuperado Junior Firpo. En la 'sala de máquinas', dos plazas se repartirán Sergi Altimira, Marc Roca y Nelson Deossa, pues la media punta será, salvo sorpresa, para Antony Matheus dos Santos, Pablo Fornals y Ez Abde. Arriba, el de Sallent o el 'Chimy' Ávila.

La alineación colchonera

Sigue ensayando Diego Pablo Simeone con el que a todas luces será su once inicial, a no ser que esté jugando al despiste. Según las dos últimas pruebas, formará con Juan Musso bajo palos, más una defensa formada por Marcos Llorente y David Hancko en los laterales, con el reconvertido Marc Pubill y José Giménez por dentro. Delante, otra línea de cuatro con Giuliano Simeone percutiendo por derecha y Álex Baena ejerciendo de falso extremo zurdo, generando superioridades por dentro con el restablecido Pablo Barrios y Koke Resurrección. Arriba, debutaría Ademola Lookman junto a Julián Álvarez.

Ficha técnica del Real Betis - Atlético de Madrid de los cuartos de la Copa del Rey

Real Betis: Adrián; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Ez Abde; y 'Chimy' Ávila.

Atlético de Madrid: Musso; Marcos Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; Giuliano, Pablo Barrios, Koke, Baena; Lookman; y Julián Álvarez.

Árbitros: Soto Grado (colegio riojano), con el grancanario Pulido Santana en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 21:00 (Movistar Plus LaLiga).