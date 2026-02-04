Pellegrini elige portero para la Copa y defiende a Simeone: "No puede ser discutido en el Atlético"

Pellegrini respetará los turnos en la portería de cara al choque de mañana, el cual afronta con mucha confianza en las posibilidades béticas pese a señalar con contundencia que no se puede dudar del 'Cholo'

En vísperas de los cuartos de Copa contra el Atlético de Madrid, Pellegrini exhibió confianza en las posibilidades del Betis de eliminar a los colchoneros, a la par que confirmó quien será el meta mañana tras las rotaciones realizadas en la portería y defendió a Simeone cuando se le preguntó sobre la opción de que se pudiera haber acabado su ciclo en el club colchonero.

"Es un partido muy difícil por el poderío de Atlético de Madrid, pero lo afrontamos también con mucha confianza; aquí, en nuestra casa, tenemos posibilidades de pasar a las semifinales, que sería muy importante. Ojalá hagamos un partido muy completo, muy concentrados", señaló el míster, que indicó que en los precedentes contra los madrileños merecieron mejor suerte.

"El año pasado lo pudimos ganar acá y este año recibimos un par de goles en minutos cruciales que no nos permitieron en un partido bastante parejo sacar un mejor resultado. Así que esperamos mañana conseguirlo", indicó Pellegrini, que salió en defensa de su homólogo en el banquillo atlético cuando se le indicó que el Cholo llega muy cuestionado.

Pellegrini no entiende las cr��ticas a Simeone

"Yo no creo que el Cholo Simeone pueda ser discutido en el Atlético de Madrid. Un técnico que lleva tantos años en el mismo club, con un estilo de juego claro, con logros importantes. Yo creo que es poco lo que se le puede cuestionar al trabajo del Cholo después de tantos años en una institución tan grande como es Atlético de Madrid", señaló el chileno, que espera a un Atlético con el sello del argentino al máximo.

"Vamos a ver al Atlético de Madrid que conocemos, competitivo, que saca resultados, con un estilo claro, y tenemos que hacer un partido muy completo y estar muy concentrados", indicó Pellegrini, que no cree que el Atlético sea su 'bestia negra': "No, no considero ninguna bestia negra, hay equipos que a lo mejor tienen mejores resultados porque son equipos más poderosos. Nosotros intentamos tratar de sacar el máximo rendimiento al equipo nuestro, lo hemos hecho durante todos estos años, pero sin lugar a dudas que son instituciones más poderosas que la nuestra".

Adrián, titular con total seguridad

Además, señaló a Adrián San Miguel como el portero titular para mañana: "No, no voy a apostar por ningún cambio. Mañana va a jugar Adrián, que está haciendo la Copa y lo está haciendo muy bien. Al igual que creo que en un momento necesitábamos que Pau retomara después de una lesión, por la que él salió del equipo también jugando muy bien. Álvaro venía respondiendo, así que creo que esos tres partidos a Pau le vinieron muy bien para continuar en su nivel", explicó el Ingeniero, que añadió: "Son tres porteros muy parejos, andan los tres muy bien y confío plenamente en ellos".