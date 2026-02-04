Valencia - Athletic Club: Alineación probable, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Las bajas condicionan al Athletic Club y al Valencia para los cuartos de final de la Copa del Rey

El Valencia recibe en Mestalla a un Athletic Club que llega bajo mínimos. Ambos equipos llegan al choque en una grave crisis de resultados, por lo que ven la eliminatoria a partido único para meterse en semifinales de la Copa del Rey como una oportunidad única para maquillar la temporada.

Las bajas protagonizan el partido de cuartos de final entre el Valencia y el Athletic Club

Para el partido, Carlos Corberán no podrá contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby y Thierry Rendall, mientras que sí podrá disponer de Guido Rodríguez, ausente en el último partido por una gastroenteritis, y el exjugador del Athletic Unai Núñez. Los dos recién incorporados podrían debutar con el Valencia este miércoles. No obstante, el Valencia tiene a cuatro jugadores tocados, según desveló este martes su técnico Carlos Corberán, que no dijo quiénes son.

Por su parte, el el Athletic afronta la eliminatoria con la intención de olvidar sus penas ligueras y encontrar además el punto de apoyo que necesita para apagar las luces de alarma encendidas desde hace varias semanas. Las bajas castigan con crudeza al centro de la defensa. Paredes está sancionado por su expulsión en León y los internacionales Vivian y Laporte si llegan a tiempo lo harán recién recuperados de sendas lesiones. Con Egiluz y Yeray aún fuera de combate Valverde no tiene centrales específicos disponibles o en plena condición y deberá tirar de nuevo de Yuri, quizás de Lekue o hacer debutar a un canterano -Monreal o De Luis- para cerrar la defensa. Y en ataque el técnico tiene también además la baja capital por lesión de Oihan Sancet y a un Nico Williams mermado y cada partido más incómodo sobre el campo por su pubalgia.

Alineación probable del Valencia - Athletic Club en los cuartos de final de la Copa del Rey

Valencia: Stole Dimitrievski; Jesús Vázquez, Unai Núñez, Tárrega, Foulquier o Rubo Iranzo; Pepelu o Guido Rodríguez, Ugrinic, Diego López, Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Athletic Club: Álex Padilla, Andoni, Gorosabel, Dani Vivian, Iker Monreal, Iñigo Lekue; Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Nico Serrano, Unai Gómez, Robert Navarro y Álex Berenguer.

Valencia - Athletic Club: fecha y horario de los cuartos de final

El encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey entre Valencia y Athletic Club está programado para el miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas, en el estadio de Mestalla.

¿Dónde ver en directo en televisión?

El Valencia - Athletic Club de la Copa del Rey es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Copa del Rey.

¿Cómo seguir online el Valencia - Athletic?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Valencia - Athletic Club de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de Mestalla. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.