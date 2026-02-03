Drama absoluto en la defensa del Athletic Club para la Copa del Rey mientras que Unai Núñez oposita a la defensa del Valencia

El Athletic Club llega a la cita copera con la duda de Vivian, que en caso de estar disponible, sería el único central de la plantilla. Su presencia no está garantizada ya que se perdió el duelo ante la Real Sociedad en LaLiga. Mientras tanto, Unai Núñez, que no contaba para Ernesto Valverde, apunta a estar en la zaga del Valencia para el partido copero

La Copa del Rey ofrece una nueva oportunidad al Athletic Club para redimirse en una temporada que ha pasado de claro a oscuro en los siete meses que se cumplen de competición. Los rojiblancos siguen sin levantar cabeza y el mes de enero ha confirmado el mal momento que atraviesa el cuadro de Ernesto Valverde, al que los problemas atormentan. El gran inconveniente del de Viandar de La Vera para el enfrentamiento ante el Valencia de los cuartos de final de la Copa del Rey vuelve a ser la defensa, que llega bajo mínimos al partido. Sin Laporte, sin Paredes y con la duda de Vivian, los huecos en la defensa se multiplican, mientras que Unai Núñez, ex futbolista del Athletic Club dónde militaba la pasada temporada como cuarto central y que no convenció a Valverde, oposita para estar presente en la zaga del Valencia ante su ex equipo.

Los problemas en la zaga del Athletic se multiplican

Los problemas del Athletic en la zaga son más que evidentes. La expulsión de Paredes lo dinamitó todo después de que la recuperación de Laporte se alargara más de lo previsto. Tras ver la cartulina roja, Ernesto Valverde tan solo contaba con un central sano para medirse al Valencia, o eso pensaba él ya que, ante la Real Sociedad, Vivian se cayó de la convocatoria por molestias. De momento, el internacional español es seria duda para el partido copero ante el Valencia. En caso de que no esté disponible, Ernesto Valverde no podrá contar con ninguno de los centrales que actualmente forman la plantilla del Athletic Club, lo que le obligará a reinventarse o, en caso de que haya una mínima oportunidad de que Vivian llegue, jugársela con el vasco.

Unai Núñez observa desde la distancia los problemas de la defensa del Athletic Club y oposita a estar presente en la zaga del Valencia para la Copa del Rey

Para echar más leña al fuego, su rival del próximo miércoles, el Valencia solventa los problemas en defensa gracias a la llegada de Unai Núñez, que militó cedido la pasada campaña en el Athletic Club que no quiso prorrogar la estancia del central en las filas del conjunto dirigido por Ernesto Valverde. El zaguero no contaba para Claudio Giráldez y tampoco para Ernesto Valverde, por lo que buscó acomodo fuera de España. Tras media temporada en el Hellas Verona, regresa a LaLiga de la mano del Valencia para ayudar al equipo a salir del pozo y apunta a debutar en la Copa del Rey ante su ex equipo, mientras observa desde la distancia los graves problemas defensivos que presenta el Athletic Club por falta de personal.